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      Єрмак назвав головні умови для проведення зустрічі у нормандському форматі

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      Єрмак провів брифінг / Фото "Українська правда"

      Зустріч лідерів Франції, Німеччини, Росії та України мала відбутися у квітні. Глава ОПУ Андрій Єрмак назвав головні умови для проведення саміту.

      Андрій Єрмак під час брифінгу заявив, що головною умовою проведення наступної зустрічі у нормандському форматі є виконання всіх попередніх домовленостей, починаючи з припинення вогню на Донбасі.

      Зверніть увагу Україна консультується з Німеччиною щодо нормандського і мінського форматів

      За словами політика, Україна робить все, щоб виконати ці умови.

      На жаль, не все залежить від нас. Є питання, в яких зі свого боку ми зробили все, але інша сторона не так дотримується тих зобов'язань, які були досягнуті у Парижі,
      – наголосив Єрмак.

      Глава ОПУ нагадав, що найважливішою умовою є режим припинення вогню. Він наголосив, якщо "на нас хтось нападає", то "армія завжди дає відсіч". Водночас все це не припиняє прагнення до миру.

      Минула зустріч у нормандському форматі відбулася 9 грудня 2019 року. Лідери Франції, Росії, Німеччини та України обговорили питання російської збройної агресії на Донбасі та шляхи їх вирішення. Наступну зустріч планували на квітень 2020 року.

      нормандський формат домовленості
      Список домовленостей "нормандської четвірки" / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Андрій Єрмак Нормандський формат Війна на Донбасі Новини Франції
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