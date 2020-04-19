Ермак посетил места пожаров на Житомирщине и обещает помощь пострадавшим

Глава Офиса Президента Андрей Ермак, секретарь СНБО Алексей Данилов и министр внутренних дел Арсен Аваков совершили рабочий визит на Житомирщину, где бушуют огромные лесные пожары. Сейчас там работает следственно-оперативная группа, которая расследует возможный умышленный поджог.

Главы трех ведомств полетели 19 апреля в Житомирскую область по поручению Владимира Зеленского, отмечает Офис Президента Украины.

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Ермак, Аваков и Данилов совершили облет районов лесных пожаров, а затем провели заседание оперативного штаба. Во время последнего они заслушали отчеты руководства областной полиции, ГСЧС, Госагентства лесных ресурсов и представителей райадминистраций.

Мы сделаем все, чтобы защитить людей и леса Украины от пожаров. Пострадавшие люди оперативно получают необходимую помощь,

– заверил Андрей Ермак.

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По данным полиции, изначально пожара возникли в результате сильного сухого ветра, который оборвал линию электропередачи. Впрочем, есть основания полагать, что был умышленный поджог. Поэтому сейчас в Житомирской области работает следственно-оперативная группа.

Секретарь СНБО Алексей Данилов в своем Фейсбуке отметил, что на совещании рассматривался вопрос ответственности собственников земли, где сейчас происходит пожара. Мол, именно они могут быть причастны к возникновению пожаров.

Данилов пообещал, что выводов в этом вопросе долго ждать не придется.

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По состоянию на 19 апреля ликвидация пожаров в Житомирской области продолжается уже четвертые сутки – с 16 апреля. На данный момент огнем охвачена территория в почти 4,4 тысячи гектаров земли.

Продолжаются работы по ликвидации пожаров в трех основных направлениях – в районах сел Выступовичи, Первомайское и Текловка. Все они расположены на севере области рядом с украинско-белорусской границей.

Пять очагов пожара локализованы, а в еще четырех незначительных очагах продолжаются работы по ограничению распространения пожара.