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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Єрмак навідався до місця пожеж на Житомирщині та обіцяє допомогу постраждалим

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      Єрмак, Аваков і Данілов навідалися до місця великих лісових пожеж на Житомирщині / president.gov.ua

      Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак, секретар РНБО Олексій Данілов і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков здійснили робочий візит на Житомирщину, де саме тривають величезні лісові пожежі. Нині там працює слідчо-оперативна група, яка розслідує імовірний умисний підпал.

      Глави трьох відомств полетіли 19 квітня у Житомирську область за дорученням Володимира Зеленського, зазначає Офіс Президента України.

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      Єрмак, Аваков і Данілов здійснили обліт районів лісових пожеж, а потім провели засідання оперативного штабу. Під час останнього вони заслухали звіти керівництва обласної поліції, ДСНС, Держагентства лісових ресурсів і представників райадміністрацій.

      Ми зробимо все, щоб захистити людей та ліси України від пожеж. Люди, які постраждали, оперативно отримують необхідну допомогу,
      – запевнив Андрій Єрмак.

      Що могло спричинити масштабні лісові пожежі

      За даними поліції, передовсім пожежі виникли внаслідок сильного суховію, який обірвав лінію електропередачі. Втім є підстави вважати, що був навмисний підпал. Відтак нині у Житомирській області працює слідчо-оперативна група.

      Секретар РНБО Олексій Данілов у своєму фейсбуці зазначив, що на нараді розглядалося питання відповідальності власників землі, де нині тривають пожежі. Мовляв, саме вони можуть бути причетними до виникнення пожеж.

      Данілов пообіцяв, що висновків у цьому питанні довго чекати не доведеться.

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      Масштабні пожежі на Житомирщині: яка ситуація нині

      Станом на 19 квітня ліквідація пожеж у Житомирській області триває вже четверту добу – від 16 квітня. Нині вогнем охоплено територію у близько 4,4 тисячі гектарів землі.

      Зараз тривають роботи з ліквідації пожеж у трьох основних напрямках – у районах сіл Виступовичі, Першотравневе і Теклівка. Усі вони розташовані на півночі області поряд з українсько-білоруським кордоном.

      П'ять осередків горіння локалізовані, а у ще чотирьох незначних осередках тривають роботи щодо обмеження поширення пожежі.

       

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Арсен Аваков Новини Житомира Офіс Президента Міністерство внутрішніх справ РНБО Пожежа Олексій Данілов Андрій Єрмак Новини України
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