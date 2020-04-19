Єрмак навідався до місця пожеж на Житомирщині та обіцяє допомогу постраждалим

Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак, секретар РНБО Олексій Данілов і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков здійснили робочий візит на Житомирщину, де саме тривають величезні лісові пожежі. Нині там працює слідчо-оперативна група, яка розслідує імовірний умисний підпал.

Глави трьох відомств полетіли 19 квітня у Житомирську область за дорученням Володимира Зеленського, зазначає Офіс Президента України.

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Єрмак, Аваков і Данілов здійснили обліт районів лісових пожеж, а потім провели засідання оперативного штабу. Під час останнього вони заслухали звіти керівництва обласної поліції, ДСНС, Держагентства лісових ресурсів і представників райадміністрацій.

Ми зробимо все, щоб захистити людей та ліси України від пожеж. Люди, які постраждали, оперативно отримують необхідну допомогу,

– запевнив Андрій Єрмак.

Що могло спричинити масштабні лісові пожежі

За даними поліції, передовсім пожежі виникли внаслідок сильного суховію, який обірвав лінію електропередачі. Втім є підстави вважати, що був навмисний підпал. Відтак нині у Житомирській області працює слідчо-оперативна група.

Секретар РНБО Олексій Данілов у своєму фейсбуці зазначив, що на нараді розглядалося питання відповідальності власників землі, де нині тривають пожежі. Мовляв, саме вони можуть бути причетними до виникнення пожеж.

Данілов пообіцяв, що висновків у цьому питанні довго чекати не доведеться.

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Масштабні пожежі на Житомирщині: яка ситуація нині

Станом на 19 квітня ліквідація пожеж у Житомирській області триває вже четверту добу – від 16 квітня. Нині вогнем охоплено територію у близько 4,4 тисячі гектарів землі.

Зараз тривають роботи з ліквідації пожеж у трьох основних напрямках – у районах сіл Виступовичі, Першотравневе і Теклівка. Усі вони розташовані на півночі області поряд з українсько-білоруським кордоном.

П'ять осередків горіння локалізовані, а у ще чотирьох незначних осередках тривають роботи щодо обмеження поширення пожежі.