Ермак: Самое важное сегодня – прекращение войны на Донбассе

Новоназначенный председатель Офиса Президента Украины Андрей Ермак рассказал о приоритетах в своей деятельности. Важнейшим для ведомства было, есть и будет прекращение войны на Донбассе.

Об этом на брифинге заявил новоназначенный руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

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Одним из приоритетов было и будет прекращение войны на Донбассе. Важнее ничего сейчас нет,

– отметил Ермак.

Однако глава ОП заверил, что в ведомстве будут работать и над другими направлениями, в частности внешнеполитическими. Он заверил, что не оставит вопросы, которыми занимался в должности помощника президента. А должность председателя ОП не помешает ему продолжать вести вопрос Донбасса.

Кроме того, Ермак отметил, что еще не общался с российским визави Дмитрием Козаком после своего назначения. И добавил, что будет продолжать курировать российское направление в ОП.

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