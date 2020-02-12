Ермак: Самое важное сегодня – прекращение войны на Донбассе
Новоназначенный председатель Офиса Президента Украины Андрей Ермак рассказал о приоритетах в своей деятельности. Важнейшим для ведомства было, есть и будет прекращение войны на Донбассе.
Об этом на брифинге заявил новоназначенный руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.
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Одним из приоритетов было и будет прекращение войны на Донбассе. Важнее ничего сейчас нет,
– отметил Ермак.
Однако глава ОП заверил, что в ведомстве будут работать и над другими направлениями, в частности внешнеполитическими. Он заверил, что не оставит вопросы, которыми занимался в должности помощника президента. А должность председателя ОП не помешает ему продолжать вести вопрос Донбасса.
Кроме того, Ермак отметил, что еще не общался с российским визави Дмитрием Козаком после своего назначения. И добавил, что будет продолжать курировать российское направление в ОП.
Что известно о назначении Андрея Ермака главой ОП
- 11 февраля президент Владимир Зеленский уволил председателя Офиса Президента Андрея Богдана и назначил на эту должность Андрея Ермака.
- До назначения главой ОП Ермак был помощником главы государства и подчеркивал, что должности его не интересуют: "Я работаю с президентом и на президента. Другое мне не интересно".
- Он занимался всеми вопросами, связанными с международной политикой: участвовал в подготовке встречи лидеров стран "нормандской четверки", встречался в Мадриде с адвокатом Дональда Трампа Руди Джулиани и возглавлял группу по освобождению украинцев из российского плена. Заметим, именно Ермак 7 сентября летал в Москву за 35 украинскими политзаключенными, чтобы забрать их на Родину.