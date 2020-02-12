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      Ермак: Самое важное сегодня – прекращение войны на Донбассе

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      Ермак заявил, что приоритет – завершение войны на Донбассе / newsonline.in.ua

      Новоназначенный председатель Офиса Президента Украины Андрей Ермак рассказал о приоритетах в своей деятельности. Важнейшим для ведомства было, есть и будет прекращение войны на Донбассе.

      Об этом на брифинге заявил новоназначенный руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

      Узнайте больше: Первый брифинг нового председателя ОП Андрея Ермака: видео

      Одним из приоритетов было и будет прекращение войны на Донбассе. Важнее ничего сейчас нет,
      – отметил Ермак.

      Однако глава ОП заверил, что в ведомстве будут работать и над другими направлениями, в частности внешнеполитическими. Он заверил, что не оставит вопросы, которыми  занимался в должности помощника президента. А должность председателя ОП не помешает ему продолжать вести вопрос Донбасса.

      Кроме того, Ермак отметил, что еще не общался с российским визави Дмитрием Козаком после своего назначения. И добавил, что будет продолжать курировать российское направление в ОП.

      Что известно о назначении Андрея Ермака главой ОП

      • 11 февраля президент Владимир Зеленский уволил председателя Офиса Президента Андрея Богдана и назначил на эту должность Андрея Ермака.
      • До назначения главой ОП Ермак был помощником главы государства и подчеркивал, что должности его не интересуют: "Я работаю с президентом и на президента. Другое мне не интересно".
      • Он занимался всеми вопросами, связанными с международной политикой: участвовал в подготовке встречи лидеров стран "нормандской четверки", встречался в Мадриде с адвокатом Дональда Трампа Руди Джулиани и возглавлял группу по освобождению украинцев из российского плена. Заметим, именно Ермак 7 сентября летал в Москву за 35 украинскими политзаключенными, чтобы забрать их на Родину.
      Главные новости 11 февраля: настоящее увольнение Богдана, большое интервью Зеленского
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости политики Андрей Ермак Офіс Президента Украина – Россия
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