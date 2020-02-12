Єрмак: Найважливіше сьогодні – припинення війни на Донбасі

Новопризначений голова Офісу Президента України Андрій Єрмак розповів про пріоритети у своїй діяльності. Найважливішим для відомства було, є й буде припинення війни на Донбасі.

Про це новий керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив на брифінгу.

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Одним із пріоритетів було й буде припинення війни на Донбасі. Нічого важливішого зараз немає,

– зазначив Єрмак.

Однак очільник ОП запевнив, що у відомстві працюватимуть і над іншими напрямками, зокрема зовнішньополітичними. Він запевнив, що не залишить питання, якими опікувався на посаді помічника президента. А посада голови ОП не заважатиме йому продовжувати вести питання Донбасу.

Крім того, Єрмак зазначив, що ще не спілкувався з російським візаві Дмитром Козаком після свого призначення. Та додав, що продовжуватиме курувати російський напрям в ОП.

Що відомо про призначення Андрія Єрмака головою ОП