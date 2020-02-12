Єрмак: Найважливіше сьогодні – припинення війни на Донбасі
Новопризначений голова Офісу Президента України Андрій Єрмак розповів про пріоритети у своїй діяльності. Найважливішим для відомства було, є й буде припинення війни на Донбасі.
Про це новий керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив на брифінгу.
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Одним із пріоритетів було й буде припинення війни на Донбасі. Нічого важливішого зараз немає,
– зазначив Єрмак.
Однак очільник ОП запевнив, що у відомстві працюватимуть і над іншими напрямками, зокрема зовнішньополітичними. Він запевнив, що не залишить питання, якими опікувався на посаді помічника президента. А посада голови ОП не заважатиме йому продовжувати вести питання Донбасу.
Крім того, Єрмак зазначив, що ще не спілкувався з російським візаві Дмитром Козаком після свого призначення. Та додав, що продовжуватиме курувати російський напрям в ОП.
Що відомо про призначення Андрія Єрмака головою ОП
- 11 лютого президент Володимир Зеленський звільнив голови Офісу Президента Андрія Богдана та призначив на цю посаду Андрія Єрмака.
- До призначення головою ОП Єрмак був помічником глави держави й наголошував, що посади його не цікавлять: "Я працюю з президентом і на президента. Інше мені не цікаво".
- Він займався усіма питаннями, що пов'язані з міжнародною політикою: брав участь у підготовці зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки", зустрічався у Мадриді з адвокатом Дональда Трампа Руді Джуліані та очолював групу зі звільнення українців з російського полону. Зауважимо, саме Єрмак 7 вересня літав у Москву по 35 українських політв'язнів, щоб забрати їх на Батьківщину.