11:57
12 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АНДРІЙ ЄРМАК КОРОНАВІРУС 2020 ОСКАР 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Ветеранський бейбі-бум у Росії. Арифметична істерика
      Вєсті Кремля
      21:07, 11 лютого
      Вєсті UA: Могутні нашіптування Єрмака. "Ленінські" думки Вітренка
      Вєсті.UA
      19:51, 11 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      АНДРІЙ ЄРМАК КОРОНАВІРУС 2020 ОСКАР 2020

      Єрмак: Найважливіше сьогодні – припинення війни на Донбасі

      194 Читать новость на русском
      Єрмак заявив, що пріоритет – завершення війни на Донбасі / newsonline.in.ua

      Новопризначений голова Офісу Президента України Андрій Єрмак розповів про пріоритети у своїй діяльності. Найважливішим для відомства було, є й буде припинення війни на Донбасі.

      Про це новий керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив на брифінгу.

      Дізнайтесь більше: Перший брифінг нового голови ОП Андрія Єрмака: відео

      Одним із пріоритетів було й буде припинення війни на Донбасі. Нічого важливішого зараз немає,
      – зазначив Єрмак.

      Однак очільник ОП запевнив, що у відомстві працюватимуть і над іншими напрямками, зокрема зовнішньополітичними. Він запевнив, що не залишить питання, якими опікувався на посаді помічника президента. А посада голови ОП не заважатиме йому продовжувати вести питання Донбасу.

      Крім того, Єрмак зазначив, що ще не спілкувався з російським візаві Дмитром Козаком після свого призначення. Та додав, що продовжуватиме курувати російський напрям в ОП. 

      Що відомо про призначення Андрія Єрмака головою ОП

      • 11 лютого президент Володимир Зеленський звільнив голови Офісу Президента Андрія Богдана та призначив на цю посаду Андрія Єрмака.
      • До призначення головою ОП Єрмак був помічником глави держави й наголошував, що посади його не цікавлять: "Я працюю з президентом і на президента. Інше мені не цікаво".
      • Він займався усіма питаннями, що пов'язані з міжнародною політикою: брав участь у підготовці зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки", зустрічався у Мадриді з адвокатом Дональда Трампа Руді Джуліані та очолював групу зі звільнення українців з російського полону. Зауважимо, саме Єрмак 7 вересня літав у Москву по 35 українських політв'язнів, щоб забрати їх на Батьківщину.
      Секс-скандал у Росії: "статевий контакт" вчительки й 15-річного учня потрапив на відео
      сьогодні
      26143
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини політики Андрій Єрмак Офіс Президента Війна на Донбасі Україна – Росія
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 10:30 Андрій in, Андрій out: що стоїть за зміною глави Офісу президента
      Леонід Швець 984
      сьогодні , 08:40 Що може змінитися після звільнення Андрія Богдана?
      Дмитро Литвин 1066
      11 лютого , 14:00 Коронавірус у Китаї: як епідемія впливає на економіку й бізнес
      Тетяна Панасюк 1392
      10 лютого , 14:00 Батумі – новий Дубай: ТОП-5 причин купити нерухомість в Грузії
      345
      сьогодні , 08:02 Головні новини 11 лютого: справжнє звільнення Богдана, велике інтерв’ю Зеленського
      Ірина Кошанська 5374
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук