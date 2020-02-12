Перший брифінг нового голови ОП Андрія Єрмака: повне відео
У Києві відбувся перший брифінг Андрія Єрмака – новопризначеного керівника Офісу Президента Володимира Зеленського. 11 лютого на цій посаді він замінив Андрія Богдана.
Брифінг Єрмака в Офісі Президента тривав 20 хвилин.
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Брифінг Єрмака: онлайн-трансляція
Що відомо про Андрія Єрмака та його роботу з Зеленським?
- Президент Володимир Зеленський призначив Андрія Єрмака своїм помічником одразу після інавгурації 21 травня 2019 року. Єрмак одразу наголосив, що посади його не цікавлять: "Я працюю з президентом і на президента. Інше мені не цікаво".
- В Офісі Президента він займався усіма питаннями, що пов'язані з міжнародною політикою.
- Саме Єрмак очолював групу зі звільнення українців з російського полону, а 7 вересня літав у Москву по 35 українських політв'язнів, щоб забрати їх на Батьківщину.
- Також чиновник брав участь у підготовці зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки" та зустрічався у Мадриді з адвокатом Дональда Трампа Руді Джуліані.
- Згодом у ЗМІ з'явилися чутки, що між Єрмаком та головою ОП Андрієм Богданом виник конфлікт. Він пов'язаний з тим, що чиновники мають дуже різні характери, погляди на події в Україні та політику президента.
- 11 лютого Зеленський звільнив голови Офісу Президента Андрія Богдана та призначив на цю посаду Андрія Єрмака.
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