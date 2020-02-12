Перший брифінг нового голови ОП Андрія Єрмака: повне відео

мають дуже різні характери, погляди на події в Україні та політику президента.

У Києві відбувся перший брифінг Андрія Єрмака – новопризначеного керівника Офісу Президента Володимира Зеленського. 11 лютого на цій посаді він замінив Андрія Богдана.

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