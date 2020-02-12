Ніяких інтриг, все буде прозоро і чесно, – Єрмак про принципи роботи ОП

Новопризначений голова Офісу Президента України Андрій Єрмак розповів про принципи своєї роботи у відомстві. Він заявив, що робитиме усе, аби робота в ОПУ була чесною, відкритою та без інтриг.

Єрмак на брифінгу під ОПУ подякував президенту за призначення на посаду голови ОП та наголосив, що продовжить працювати над виконанням обіцянок, які влада задекларувала ще під час президентської кампанії Зеленського. Усі вони спрямовані на те, аби Україна була успішною.

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Головними спікерами Офісу Президента мають стати наші справи і результат. Тому вся наша робота буде сконцентрована на цьому. Буду робити все необхідне, щоби в ОП основним принципом була комфортна атмосфера і провідна робота однодумців, які поважають один одного. Зроблю все, щоби не було ніякого телефонного права і втручання у державні процеси, ніяких інтиг. Все буде прозоро і чесно,

– наголосив Єрмак.

Він додав, що у роботі на посаді голови Офісу Президента буде керуватися принципами і робити усе, щоб бути максимально відкритими до людей.

Також Єрмак додав, що планує покращити комунікацію з боку Офісу Президента до "більш високого рівня".

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