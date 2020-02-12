11:04
12 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АНДРІЙ ЄРМАК КОРОНАВІРУС 2020 ОСКАР 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Ветеранський бейбі-бум у Росії. Арифметична істерика
      Вєсті Кремля
      21:07, 11 лютого
      Вєсті UA: Могутні нашіптування Єрмака. "Ленінські" думки Вітренка
      Вєсті.UA
      19:51, 11 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      АНДРІЙ ЄРМАК КОРОНАВІРУС 2020 ОСКАР 2020

      Ніяких інтриг, все буде прозоро і чесно, – Єрмак про принципи роботи ОП

      159 Читать новость на русском

      Новопризначений голова Офісу Президента України Андрій Єрмак розповів про принципи своєї роботи у відомстві. Він заявив, що робитиме усе, аби робота в ОПУ була чесною, відкритою та без інтриг.

      Єрмак на брифінгу під ОПУ подякував президенту за призначення на посаду голови ОП та наголосив, що продовжить працювати над виконанням обіцянок, які влада задекларувала ще під час президентської кампанії Зеленського. Усі вони спрямовані на те, аби Україна була успішною.

      Дізнайтеся більше: Андрій Єрмак – новий голова Офісу Президента: факти про політика

      Головними спікерами Офісу Президента мають стати наші справи і результат. Тому вся наша робота буде сконцентрована на цьому. Буду робити все необхідне, щоби в ОП основним принципом була комфортна атмосфера і провідна робота однодумців, які поважають один одного. Зроблю все, щоби не було ніякого телефонного права і втручання у державні процеси, ніяких інтиг. Все буде прозоро і чесно,
      – наголосив Єрмак.

      Він додав, що у роботі на посаді голови Офісу Президента буде керуватися принципами і робити усе, щоб бути максимально відкритими до людей.

      Також Єрмак додав, що планує покращити комунікацію з боку Офісу Президента до "більш високого рівня".

       

      Новина доповнюється…

       

      Гороскоп на 12 лютого для всіх знаків зодіаку
      сьогодні
      9029
      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Офіс Президента Президент України Андрій Єрмак
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 10:30 Андрій in, Андрій out: що стоїть за зміною глави Офісу президента
      Леонід Швець 840
      сьогодні , 08:40 Що може змінитися після звільнення Андрія Богдана?
      Дмитро Литвин 909
      10 лютого , 17:06 Що таке друкуюча головка: види та основні характеристики
      Єва Шварц 400
      10 лютого , 18:59 Знижки до Дня Закоханих від Concert.ua
      417
      сьогодні , 08:02 Головні новини 11 лютого: справжнє звільнення Богдана, велике інтерв’ю Зеленського
      Ірина Кошанська 4630
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук