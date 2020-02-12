Никаких интриг, все будет прозрачно и честно, – Ермак о принципах работы ОП

Новоназначенный председатель Офиса Президента Украины Андрей Ермак рассказал о принципах своей работы в ведомстве. Он заявил, что будет делать все, чтобы работа в ОПУ была честной, открытой и без интриг.

Ермак на брифинге в ОПУ отметил, что работает над выполнением обещаний, которые власть задекларировала еще во время президентской кампании Владимира Зеленского. Все они направлены на то, чтобы Украина была успешной.

Узнайте больше: Андрей Ермак – новый глава Офиса Президента: факты о политике

Главными спикерами Офиса Президента должны стать наши дела и результат. Поэтому вся наша работа будет сконцентрирована на этом. Буду делать все необходимое, чтобы в ОПУ основным принципом была комфортная атмосфера и ведущая работа единомышленников, уважающих друг друга. Сделаю все, чтобы не было никакого телефонного права и вмешательства в государственные процессы, никаких интиг. Все будет прозрачно и честно,

– отметил Ермак.

Он отметил, что в работе на посту председателя Офиса Президента будет руководствоваться принципами и будет делать все, чтобы быть максимально открытыми к людям.

Также Ермак добавил, что планирует улучшить коммуникацию со стороны Офиса Президента до "более высокого уровня".

"Также я хотел бы сказать, что по поручению Президента Украины ОП вместе с другими государственными учреждениями будет гарантом свободы слова и независимости СМИ в нашей стране", – подытожил чиновник.

Интересно: Пресс-секретарем нового руководителя ОП Ермака станет журналистка из сферы моды, – СМИ

Что известно о назначении Андрея Ермака председателем ОП?