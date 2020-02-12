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      Никаких интриг, все будет прозрачно и честно, – Ермак о принципах работы ОП

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      Ермак рассказал о принципах работы на посту главы ОП / Фото з Facebook

      Новоназначенный председатель Офиса Президента Украины Андрей Ермак рассказал о принципах своей работы в ведомстве. Он заявил, что будет делать все, чтобы работа в ОПУ была честной, открытой и без интриг.

      Ермак на брифинге в ОПУ отметил, что работает над выполнением обещаний, которые власть задекларировала еще во время президентской кампании Владимира Зеленского. Все они направлены на то, чтобы Украина была успешной.

      Узнайте больше: Андрей Ермак – новый глава Офиса Президента: факты о политике

      Главными спикерами Офиса Президента должны стать наши дела и результат. Поэтому вся наша работа будет сконцентрирована на этом. Буду делать все необходимое, чтобы в ОПУ основным принципом была комфортная атмосфера и ведущая работа единомышленников, уважающих друг друга. Сделаю все, чтобы не было никакого телефонного права и вмешательства в государственные процессы, никаких интиг. Все будет прозрачно и честно,
      – отметил Ермак.

      Он отметил, что в работе на посту председателя Офиса Президента будет руководствоваться принципами и будет делать все, чтобы быть максимально открытыми к людям.

      Также Ермак добавил, что планирует улучшить коммуникацию со стороны Офиса Президента до "более высокого уровня".

      "Также я хотел бы сказать, что по поручению Президента Украины ОП вместе с другими государственными учреждениями будет гарантом свободы слова и независимости СМИ в нашей стране", – подытожил чиновник.

      Интересно: Пресс-секретарем нового руководителя ОП Ермака станет журналистка из сферы моды, – СМИ

      Что известно о назначении Андрея Ермака председателем ОП?

      • 11 февраля президент Владимир Зеленский уволил председателя Офиса Президента Андрея Богдана и назначил на эту должность Андрея Ермака.
      • Перед этим в СМИ появились слухи, что между Ермаком и Богданом возник конфликт: чиновники якобы имеют очень разные характеры, взгляды на события в Украине и политику президента.
      • До назначения главой ОП Ермак был помощником главы государства и подчеркивал, что должности его не интересуют: "Я работаю с президентом и на президента. Другое мне не интересно".
      • Он занимался всеми вопросами, связанными с международной политикой: участвовал в подготовке встречи лидеров стран "нормандской четверки", встречался в Мадриде с адвокатом Дональда Трампа Руди Джулиани и возглавлял группу по освобождению украинцев из русского плена. Заметим, именно Ермак 7 сентября летал в Москву за 35 украинскими политзаключенными, чтобы забрать их на Родину.
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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Новости политики Андрей Ермак Офіс Президента Медиа Президент Украины
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