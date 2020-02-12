Речницею нового керівника ОП Єрмака стане журналістка зі сфери моди, – ЗМІ

Колишня шеф-редакторка видання L’Officiel Online, засновниця платформи Charitum та інтернет-журналу Vector Даша Зарівна 11 лютого заявила, що стала прессекретаркою глави Офісу Президента. Новим керівником ОП замість Андрія Богдана цього ж дня став Андрій Єрмак.

Про заяву Даші Зарівної, яку та начебто опублікувала у твіттері, розповіло видання "Детектор Медіа".

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"Хто прес-секретар глави Офісу президента України, той я. Рік починається цікаво, що я можу сказати", – цитують допис Зарівної у виданні.



Скріншот з твіттера Даші Зарівної, опублікований у "Детектор Медіа"

У фейсбуці вона також опублікувала пост із дописом: "Новим керівником Офісу Президента України призначено Андрія Єрмака. Деталі та офіційний коментар трохи згодом".

У "Інстаграмі" Даші Зарівної є спільне фото з Андрієм Єрмаком від 7 листопада 2019 року, ймовірно, зроблене на лінії розведення.

Нагадаємо, новим керівником Офісу Президента Володимира Зеленського 11 лютого став Андрій Єрмак

У підписі мовиться: "Забезпечувала комунікаційний супровід поїздки помічника президента Андрія Єрмака, міністрів Кабміну і чотирьох послів – США, Франції, Німеччини та Великої Британії".



Скріншот з інстаграму Даші Зарівної, опублікований у "Детектор Медіа"

Варто зауважити, що інстаграм та твіттер Даші Зарівної наразі (станом на ранок 12 лютого) закриті для вільного перегляду.

Що відомо про Дашу Зарівну? З інформації, яка є у вільному доступі, відомо, що Зарівна запустила інтернет-журнал про технології й бізнес Vector, комунікаційне агентство Vector PR (займається піаром і контент-маркетингом для середнього та великого бізнесу).



Раніше ж вона була шеф-редакторкою видання про моду L’Officiel Online та засновницею нетворкінг-платформи благодійних аукціонів Charitum. Видання Words on Beauty назвало Зарівну однією з найкращих fashion-журналісток у країні, яка, до того ж, цікавиться геополітикою.

Зазначимо, що згідно з указом Володимира Зеленського про реорганізацію Адміністрації Президента в Офіс Президента у переліку посад немає "прессекретаря голови Офісу Президента". Натомість є посада "прессекретар Президента України", яку обіймає Юлія Мендель.