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      Речницею нового керівника ОП Єрмака стане журналістка зі сфери моди, – ЗМІ

      135 Читать новость на русском
      Даша Зарівна – ймовірно, прессекретарка Андрія Єрмака, нового глави ОП / wordsonbeauty.com

      Колишня шеф-редакторка видання L’Officiel Online, засновниця платформи Charitum та інтернет-журналу Vector Даша Зарівна 11 лютого заявила, що стала прессекретаркою глави Офісу Президента. Новим керівником ОП замість Андрія Богдана цього ж дня став Андрій Єрмак.

      Про заяву Даші Зарівної, яку та начебто опублікувала у твіттері, розповіло видання "Детектор Медіа". 

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      "Хто прес-секретар глави Офісу президента України, той я. Рік починається цікаво, що я можу сказати", – цитують допис Зарівної у виданні. 

      Зарівна
      Скріншот з твіттера Даші Зарівної, опублікований у "Детектор Медіа"

      У фейсбуці вона також опублікувала пост із дописом: "Новим керівником Офісу Президента України призначено Андрія Єрмака. Деталі та офіційний коментар трохи згодом". 

      У "Інстаграмі" Даші Зарівної є спільне фото з Андрієм Єрмаком від 7 листопада 2019 року, ймовірно, зроблене на лінії розведення.

      Нагадаємо, новим керівником Офісу Президента Володимира Зеленського 11 лютого став Андрій Єрмак

      У підписі мовиться: "Забезпечувала комунікаційний супровід поїздки помічника президента Андрія Єрмака, міністрів Кабміну і чотирьох послів – США, Франції, Німеччини та Великої Британії".

      Єрмак
      Скріншот з інстаграму Даші Зарівної, опублікований у "Детектор Медіа"

      Варто зауважити, що інстаграм та твіттер Даші Зарівної наразі (станом на ранок 12 лютого) закриті для вільного перегляду. 

      Що відомо про Дашу Зарівну? З інформації, яка є у вільному доступі, відомо, що Зарівна запустила інтернет-журнал про технології й бізнес Vector, комунікаційне агентство Vector PR (займається піаром і контент-маркетингом для середнього та великого бізнесу).

      Раніше ж вона була шеф-редакторкою видання про моду L’Officiel Online та засновницею нетворкінг-платформи благодійних аукціонів Charitum. Видання Words on Beauty назвало Зарівну однією з найкращих fashion-журналісток у країні, яка, до того ж, цікавиться геополітикою. 

      Зазначимо, що згідно з указом Володимира Зеленського про реорганізацію Адміністрації Президента в Офіс Президента у переліку посад немає "прессекретаря голови Офісу Президента". Натомість є посада "прессекретар Президента України", яку обіймає Юлія Мендель

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      11 лютого
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Офіс Президента Андрій Єрмак ЗМІ
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