10:56
12 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АНДРЕЙ ЕРМАК КОРОНАВИРУС 2020 ОСКАР 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Ветеранский бейби-бум в России. Арифметическая истерика
      Вєсті Кремля
      21:09, 11 февраля
      Вести UA: Мощные нашептывания Ермака. "Ленинские" мысли Витренко
      Вєсті.UA
      19:54, 11 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      АНДРЕЙ ЕРМАК КОРОНАВИРУС 2020 ОСКАР 2020

      Первый брифинг нового главы ОП Андрея Ермака: онлайн-трансляция

      60 Читати новину українською
      Брифинг Ермака / nv.ua

      В Киеве начался брифинг Андрея Ермака – новоназначенного руководителя Офиса Президента Владимира Зеленского. 11 февраля на этом посту он заменил Андрея Богдана.

      Брифинг Ермака начался в 10:30 в Офисе Президента.

      Интересно: Андрей Ермак – новый глава Офиса Президента: факты о политике

      Брифинг Ермака: онлайн-трансляция

      Что известно об Андрее Ермаке и его работе с Зеленским?

      • Президент Владимир Зеленский назначил Андрея Ермака своим помощником сразу после инаугурации 21 мая 2019 года. Ермак сразу отметил, что должности его не интересуют: "Я работаю с президентом и на президента. Другое мне не интересно".
      • В офисе Президента он занимался всеми вопросами, связанными с международной политикой.
      • Именно Ермак возглавлял группу по освобождению украинцев из российского плена, а 7 сентября летал в Москву за 35 украинскими политзаключенными, чтобы забрать их на Родину.
      • Также чиновник принимал участие в подготовке встречи лидеров стран "нормандской четверки" и встречался в Мадриде с адвокатом Дональда Трампа Руди Джулиани.
      • Впоследствии в СМИ появились слухи, что между Ермаком и главой АП Андреем Богданом произошел конфликт. Он связан с тем, что чиновники имеют очень разные характеры, взгляды на события в Украине и политику президента.
      • 11 февраля Зеленский уволил главу Офиса Президента Андрея Богдана и назначил на эту должность Андрея Ермака.
      Усик – Чисора: дата и место боя
      сегодня
      2260
      Теги: Андрей Ермак Офіс Президента Президент Украины Новости Украины Новости политики Назначения Зеленского
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 10:30 Андрей in, Андрей out. Что стоит за сменой главы президентского Офиса
      Леонід Швець 914
      сегодня , 08:40 Что может измениться после увольнения Андрея Богдана?
      Дмитро Литвин 280
      сегодня , 08:02 Главные новости 11 февраля: настоящее увольнение Богдана, большое интервью Зеленского
      Ірина Кошанська 1361
      10 февраля , 18:59 Скидки ко Дню Влюбленных от Concert.ua
      102
      сегодня , 06:40 К какому вероисповеданию относят себя украинцы: опрос
      1199
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук