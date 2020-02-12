Первый брифинг нового главы ОП Андрея Ермака: онлайн-трансляция
В Киеве начался брифинг Андрея Ермака – новоназначенного руководителя Офиса Президента Владимира Зеленского. 11 февраля на этом посту он заменил Андрея Богдана.
Брифинг Ермака начался в 10:30 в Офисе Президента.
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Брифинг Ермака: онлайн-трансляция
Что известно об Андрее Ермаке и его работе с Зеленским?
- Президент Владимир Зеленский назначил Андрея Ермака своим помощником сразу после инаугурации 21 мая 2019 года. Ермак сразу отметил, что должности его не интересуют: "Я работаю с президентом и на президента. Другое мне не интересно".
- В офисе Президента он занимался всеми вопросами, связанными с международной политикой.
- Именно Ермак возглавлял группу по освобождению украинцев из российского плена, а 7 сентября летал в Москву за 35 украинскими политзаключенными, чтобы забрать их на Родину.
- Также чиновник принимал участие в подготовке встречи лидеров стран "нормандской четверки" и встречался в Мадриде с адвокатом Дональда Трампа Руди Джулиани.
- Впоследствии в СМИ появились слухи, что между Ермаком и главой АП Андреем Богданом произошел конфликт. Он связан с тем, что чиновники имеют очень разные характеры, взгляды на события в Украине и политику президента.
- 11 февраля Зеленский уволил главу Офиса Президента Андрея Богдана и назначил на эту должность Андрея Ермака.
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