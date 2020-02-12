Первый брифинг нового главы ОП Андрея Ермака: онлайн-трансляция

Брифинг Ермака начался в 10:30 в Офисе Президента.

В Киеве начался брифинг Андрея Ермака – новоназначенного руководителя Офиса Президента Владимира Зеленского. 11 февраля на этом посту он заменил Андрея Богдана.

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