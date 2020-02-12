Новый глава Офиса Президента Ермак назвал приоритеты своей работы

Андрей Ермак приступил к исполнению своих обязанностей главы Офиса Президента Украины. Среди приоритетов своей работы он назвал качественную коммуникацию с регионами, международную политику и привлечение инвестиций в Украину.

Офис Президента должен стать неким экспертным офисом при президенте Украины, отметил Андрей Ермак во время своего брифинга после назначения.

Важно: Первый брифинг нового главы ОП Андрея Ермака: онлайн-трансляция

Прежде всего хочу сказать, что я не брошу те направления, которыми я занимался в последнее время (на должности помощника президента – 24 канал). Безусловно, для президента и его Офиса является приоритетом прекращение войны на Донбассе в интересах Украины,

– подчеркнул новоназначенный глава ОПУ.

По его словам, также остаются очень важными вопросы внешней политики. Поэтому ими он также продолжит заниматься уже на новой должности.

"Я считаю, что сегодня Украина в топе мирового внимания. Поэтому мы не можем упускать этот шанс. Мы должны сделать все для того, чтобы те внимание и интерес, которые мы имеем во время международных визитов, давали нам конкретные результаты", – отметил Ермак.

Региональная политика

Андрей Ермак отмечает, что региональная политика также останется очень важным направлением работы. В этом направлении, в частности, Офис Президента планирует еще более активно работать на местах с губернаторами.

Интересно: Андрей Ермак – новый глава Офиса Президента: факты о политике

Команда губернаторов сегодня у нас практически уже сформирована. Это тоже очень молодые, но профессиональные и амбициозные люди. Они имеют конкретные задачи. Поэтому наша задача – сделать так, чтобы результаты реформ и нашего труда почувствовал каждый гражданин Украины,

– заявил глава президентского офиса.

Украина – инвестиционная Мекка

Содействие привлечению инвестиций Ермак считает еще одним приоритетом собственной работы. По его словам, уже есть конкретные шаги и программы, как это сделать.

"Сегодня эту задачу получили наши губернаторы. Сегодня этим занимается правительство Украины и все, кто привлечен к работе с инвестиционным климатом, по улучшению инвестиционной сферы", – рассказал глава Офиса Президента.

К слову: Никаких интриг, все будет прозрачно и честно, – Ермак о принципах работы ОП

Реформирование самого ОПУ

Андрей Ермак выразил желание, чтобы ОПУ стал неким экспертным Офисом Президента, который будет помогать главе государства выполнять его функции и достигать результатов по всем направлениям его деятельности.

Что известно о назначении Ермака главой ОПУ? Во вторник, 11 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности главы Офиса Президента Андрея Богдана, назначил на эту должность Андрея Ермака. Последний перед этим был помощником президента.