Новый глава Офиса Президента Ермак назвал приоритеты своей работы
Андрей Ермак приступил к исполнению своих обязанностей главы Офиса Президента Украины. Среди приоритетов своей работы он назвал качественную коммуникацию с регионами, международную политику и привлечение инвестиций в Украину.
Офис Президента должен стать неким экспертным офисом при президенте Украины, отметил Андрей Ермак во время своего брифинга после назначения.
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Прежде всего хочу сказать, что я не брошу те направления, которыми я занимался в последнее время (на должности помощника президента – 24 канал). Безусловно, для президента и его Офиса является приоритетом прекращение войны на Донбассе в интересах Украины,
– подчеркнул новоназначенный глава ОПУ.
По его словам, также остаются очень важными вопросы внешней политики. Поэтому ими он также продолжит заниматься уже на новой должности.
"Я считаю, что сегодня Украина в топе мирового внимания. Поэтому мы не можем упускать этот шанс. Мы должны сделать все для того, чтобы те внимание и интерес, которые мы имеем во время международных визитов, давали нам конкретные результаты", – отметил Ермак.
Региональная политика
Андрей Ермак отмечает, что региональная политика также останется очень важным направлением работы. В этом направлении, в частности, Офис Президента планирует еще более активно работать на местах с губернаторами.
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Команда губернаторов сегодня у нас практически уже сформирована. Это тоже очень молодые, но профессиональные и амбициозные люди. Они имеют конкретные задачи. Поэтому наша задача – сделать так, чтобы результаты реформ и нашего труда почувствовал каждый гражданин Украины,
– заявил глава президентского офиса.
Украина – инвестиционная Мекка
Содействие привлечению инвестиций Ермак считает еще одним приоритетом собственной работы. По его словам, уже есть конкретные шаги и программы, как это сделать.
"Сегодня эту задачу получили наши губернаторы. Сегодня этим занимается правительство Украины и все, кто привлечен к работе с инвестиционным климатом, по улучшению инвестиционной сферы", – рассказал глава Офиса Президента.
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Реформирование самого ОПУ
Андрей Ермак выразил желание, чтобы ОПУ стал неким экспертным Офисом Президента, который будет помогать главе государства выполнять его функции и достигать результатов по всем направлениям его деятельности.
Что известно о назначении Ермака главой ОПУ? Во вторник, 11 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности главы Офиса Президента Андрея Богдана, назначил на эту должность Андрея Ермака. Последний перед этим был помощником президента.