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      Новый глава Офиса Президента Ермак назвал приоритеты своей работы

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      Ермак заявил, что Донбасс останется приоритетом его работы

      Андрей Ермак приступил к исполнению своих обязанностей главы Офиса Президента Украины. Среди приоритетов своей работы он назвал качественную коммуникацию с регионами, международную политику и привлечение инвестиций в Украину.

      Офис Президента должен стать неким экспертным офисом при президенте Украины, отметил Андрей Ермак во время своего брифинга после назначения.

      Важно: Первый брифинг нового главы ОП Андрея Ермака: онлайн-трансляция

      Прежде всего хочу сказать, что я не брошу те направления, которыми я занимался в последнее время (на должности помощника президента – 24 канал). Безусловно, для президента и его Офиса является приоритетом прекращение войны на Донбассе в интересах Украины,
      – подчеркнул новоназначенный глава ОПУ.

      По его словам, также остаются очень важными вопросы внешней политики. Поэтому ими он также продолжит заниматься уже на новой должности.

      "Я считаю, что сегодня Украина в топе мирового внимания. Поэтому мы не можем упускать этот шанс. Мы должны сделать все для того, чтобы те внимание и интерес, которые мы имеем во время международных визитов, давали нам конкретные результаты", – отметил Ермак.

      Региональная политика

      Андрей Ермак отмечает, что региональная политика также останется очень важным направлением работы. В этом направлении, в частности, Офис Президента планирует еще более активно работать на местах с губернаторами.

      Интересно: Андрей Ермак – новый глава Офиса Президента: факты о политике

      Команда губернаторов сегодня у нас практически уже сформирована. Это тоже очень молодые, но профессиональные и амбициозные люди. Они имеют конкретные задачи. Поэтому наша задача – сделать так, чтобы результаты реформ и нашего труда почувствовал каждый гражданин Украины,
      – заявил глава президентского офиса.

      Украина – инвестиционная Мекка

      Содействие привлечению инвестиций Ермак считает еще одним приоритетом собственной работы. По его словам, уже есть конкретные шаги и программы, как это сделать.

      "Сегодня эту задачу получили наши губернаторы. Сегодня этим занимается правительство Украины и все, кто привлечен к работе с инвестиционным климатом, по улучшению инвестиционной сферы", – рассказал глава Офиса Президента.

      К слову: Никаких интриг, все будет прозрачно и честно, – Ермак о принципах работы ОП

      Реформирование самого ОПУ

      Андрей Ермак выразил желание, чтобы ОПУ стал неким экспертным Офисом Президента, который будет помогать главе государства выполнять его функции и достигать результатов по всем направлениям его деятельности.

      Что известно о назначении Ермака главой ОПУ? Во вторник, 11 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности главы Офиса Президента Андрея Богдана, назначил на эту должность Андрея Ермака. Последний перед этим был помощником президента.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости политики Офіс Президента Андрей Ермак Инвестиции 24 Президент Украины
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