Новий голова Офісу Президента Єрмак назвав пріоритети своєї роботи

Андрій Єрмак приступив до виконання своїх обов'язків голови Офісу Президента України. Серед пріоритетів своєї роботи він назвав якісну комунікацію з регіонами, міжнародну політику та залучення інвестицій в Україну.

Офіс Президента повинен стати таким собі експертним офісом при президентові України, наголосив Андрій Єрмак під час свого брифінгу після призначення.

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Найперше хочу сказати, що я не покину ті напрямки, якими я займався і опікувався останнім часом (на посаді помічника президента – 24 канал). Безумовно, для президента і його Офісу пріоритетом є припинення війни на Донбасі в інтересах України,

– наголосив новопризначений голова ОПУ.

За його словами, також залишаються дуже важливими питання зовнішньої політики. Тому ними він також продовжить опікуватися вже на новій посаді.

"Я вважаю, що сьогодні Україна є в топі світової уваги. Тож ми не можемо втрачати цей шанс. Ми повинні зробити усе для того, щоб ті увага та інтерес, які ми маємо під час міжнародних візитів, давали нам конкретні результати", – зазначив Єрмак.

Регіональна політика

Андрій Єрмак наголошує, що регіональна політика також залишиться дуже важливим напрямком роботи. У цьому напрямку, зокрема, Офіс Президента планує ще більш активно працювати на місцях з губернаторами.

Команда губернаторів сьогодні у нас практично вже сформована. Це теж дуже молоді, але професійні та амбітні люди. Вони мають конкретні завдання. Відтак наше завдання – зробити так, щоб результати реформ і нашої праці відчув кожен громадянин України,

– заявив очільник президентського офісу.

Україна – інвестиційна Мекка

Сприяння залученню інвестицій Єрмак вважає ще одним пріоритетом власної роботи. За його словами, вже є конкретні кроки і програми, як це зробити.

"Сьогодні це завдання отримали наші губернатори. Сьогодні цим опікується уряд України та усі, хто залучені до роботи з інвестиційного клімату, покращення інвестиційної сфери", – розповів голова Офісу Президента.

Реформування самого ОПУ

Андрій Єрмак висловив бажання, щоб ОПУ став таким собі експертним Офісом Президента, який допомагатиме главі держави виконувати його функції та досягати результатів за усіма напрямками його діяльності.

Що відомо про призначення Єрмака головою ОПУ?У вівторок, 11 лютого, Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади голови Офісу Президента Андрія Богдана, призначивши на цю посаду Андрія Єрмака. Останній перед цим був помічником президента.