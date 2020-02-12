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      Ермак создает "теплую ванну" для Зеленского, а это плохо, – Гайдай

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      Ермак создает "теплую ванну" для Зеленского / Коллаж 24 канала

      Бывший юрист и кинопродюсер Андрей Ермак заменил Андрея Богдана на посту главы Офиса Президента. Почему Владимир Зеленский принял такое решение – читайте дальше.

      Политтехнолог Сергей Гайдай в эфире программы "Что это было?" сказал, что Андрей Ермак давно знаком с действующим президентом Украины и был его бизнес-партнером.

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      "Первый объект с которым работает руководитель Офиса Президента – это первое лицо в государстве. Он понимал и хорошо знал Зеленского. Если такой человек создает "теплую ванну" для первого лица, то это срабатывает. И для меня это плохой звонок. Мне кажется, что Богдан не создавал "теплой ванны". Ермак создает и он кинопродюсер, он давно был бизнес-партнером Зеленского", – пояснил Гайдай.

      Он также рассказал, что Ермака называют человеком, который умеет создать так называемый информационный эффект.

      Это похоже на политику, которая у нас всегда была – есть теневое государство, там происходят какие-то процессы. Но умеют подавать это в другой картинке. Говорят, что Ермак умеет это делать, а это плохо. Это я узнавал от тех людей, которые его знают,
      – добавил эксперт.

      Что известно о назначении Андрея Ермака?
      11 февраля Андрей Ермак заменил Андрея Богдана на посту главы Офиса Президента. Поговаривают, что конфликт между ними уже длится несколько месяцев. А одной из причин является якобы отставка Виталия Кличко. Если Богдан на ней настаивал, то Ермак – наоборот становился на защиту столичного мэра.

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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Андрей Богдан Владимир Зеленский Офіс Президента Новости Украины Андрей Ермак
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