Ермак создает "теплую ванну" для Зеленского, а это плохо, – Гайдай

Бывший юрист и кинопродюсер Андрей Ермак заменил Андрея Богдана на посту главы Офиса Президента. Почему Владимир Зеленский принял такое решение – читайте дальше.

Политтехнолог Сергей Гайдай в эфире программы "Что это было?" сказал, что Андрей Ермак давно знаком с действующим президентом Украины и был его бизнес-партнером.

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"Первый объект с которым работает руководитель Офиса Президента – это первое лицо в государстве. Он понимал и хорошо знал Зеленского. Если такой человек создает "теплую ванну" для первого лица, то это срабатывает. И для меня это плохой звонок. Мне кажется, что Богдан не создавал "теплой ванны". Ермак создает и он кинопродюсер, он давно был бизнес-партнером Зеленского", – пояснил Гайдай.

Он также рассказал, что Ермака называют человеком, который умеет создать так называемый информационный эффект.

Это похоже на политику, которая у нас всегда была – есть теневое государство, там происходят какие-то процессы. Но умеют подавать это в другой картинке. Говорят, что Ермак умеет это делать, а это плохо. Это я узнавал от тех людей, которые его знают,

– добавил эксперт.

Что известно о назначении Андрея Ермака?

11 февраля Андрей Ермак заменил Андрея Богдана на посту главы Офиса Президента. Поговаривают, что конфликт между ними уже длится несколько месяцев. А одной из причин является якобы отставка Виталия Кличко. Если Богдан на ней настаивал, то Ермак – наоборот становился на защиту столичного мэра.