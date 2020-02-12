Єрмак створює "теплу ванну" для Зеленського, а це погано, – Гайдай

Колишній юрист та кінопродюсер Андрій Єрмак замінив Андрія Богдана на посаді голови Офісу Президента. Чому Володимир Зеленський прийняв таке рішення – читайте далі.

Політтехнолог Сергій Гайдай в ефірі програми "Що це було?" сказав, що Андрій Єрмак давно знайомий з чинним президентом України та був його бізнес-партнером.

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"Перший об'єкт з яким працює керівник Офісу Президента – це перша особа в державі. Він розумів і добре знав Зеленського. Якщо така людина створює "теплу ванну" для першої особи, то це спрацьовує. І для мене це є поганим дзвіночком. Мені здається, що Богдан не створював "теплої ванни". Ярмак створює і він кінопродюсер, він давно був бізнес-партнером у Зеленського", – пояснив Гайдай.

Він також розповів, що Єрмака називають людиною, яка вміє створити так званий інформаційний ефект.

Це схоже на політику, яка в нас завжди була – є тіньова держава, там відбуваються якісь процеси. Але вміють подавати це в іншій картинці. Кажуть, що Єрмак вміє це робити, а це погано. Це я дізнавався від тих людей, які його знають,

– додав експерт.

Що відомо про призначення Андрія Єрмака?11 лютого Андрій Єрмак замінив Андрія Богдана на посаді глави Офісу Президента. Подейкують, що конфлікт між ними вже триває декілька місяців. А однією з причин є начебто відставка Віталія Кличка. Якщо Богдан на ній наполягав, то Єрмак – навпаки ставав на захист столичного мера.