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      Ермак встретился с послами G7 и ЕС: о чем говорили

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      Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак провел встречу с послами стран "Большой семерки" и Европейского Союза. Во время нее в центре внимания была ситуация с пандемией коронавируса в мире. Хотя стороны также успели обсудить очередные переговоры в Минске по Донбассу.

      О встрече Ермака с дипломатами информирует пресс-служба офиса Президента.

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      Какие вопросы обсуждали во время встречи:

      • Вопрос о ходе событий вокруг пандемии коронавируса в мире;
      • Вопрос относительно эпидемиологической ситуации в Украине;
      • Вопросы практической помощи Украине со стороны G7 и ЕС по предоставлению соответствующего медицинского оборудования и лечебных средств;
      • Необходимостью консолидации усилий международного сообщества по преодолению негативных последствий пандемии коронавируса для мировой экономики.

      Ермак проинформировал участников разговора о ситуации безопасности на Донбассе. Также он рассказал о встрече Трехсторонней контактной группы, которая состоялась 11 марта в Минске,
      – передают в Офисе Президента.

      Следовательно, представители G7 и ЕС подтвердили настрой на дальнейшее активное сотрудничество с Украиной во всех направлениях, а также неизменность позиции в поддержку реформ, территориальной целостности и суверенитета государства.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Коронавирус в Украине Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Минские договоренности Коронавирус Covid-19 Евросоюз Офіс Президента Андрей Ермак
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