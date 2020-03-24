Ермак встретился с послами G7 и ЕС: о чем говорили

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак провел встречу с послами стран "Большой семерки" и Европейского Союза. Во время нее в центре внимания была ситуация с пандемией коронавируса в мире. Хотя стороны также успели обсудить очередные переговоры в Минске по Донбассу.

О встрече Ермака с дипломатами информирует пресс-служба офиса Президента.

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Какие вопросы обсуждали во время встречи:

Вопрос о ходе событий вокруг пандемии коронавируса в мире;

Вопрос относительно эпидемиологической ситуации в Украине;

Вопросы практической помощи Украине со стороны G7 и ЕС по предоставлению соответствующего медицинского оборудования и лечебных средств;

Необходимостью консолидации усилий международного сообщества по преодолению негативных последствий пандемии коронавируса для мировой экономики.

Ермак проинформировал участников разговора о ситуации безопасности на Донбассе. Также он рассказал о встрече Трехсторонней контактной группы, которая состоялась 11 марта в Минске,

– передают в Офисе Президента.

Следовательно, представители G7 и ЕС подтвердили настрой на дальнейшее активное сотрудничество с Украиной во всех направлениях, а также неизменность позиции в поддержку реформ, территориальной целостности и суверенитета государства.