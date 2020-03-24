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      Єрмак зустрівся з послами G7 та ЄС: про що говорили

      - Читать новость на русском
      Андрій Єрмак / "Українська правда"

      Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів зустріч із послами країн "Великої сімки" та Європейського Союзу. Під час неї в центрі уваги була ситуація з пандемією коронавірусу у світі. Хоча сторони також встигли обговорити чергові переговори у Мінську щодо Донбасу.

      Про зустріч Єрмака з дипломатами інформує пресслужба Офісу Президента.

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      Які питання обговорювали під час зустрічі:

      • Питання щодо перебігу подій довкола пандемії коронавірусу у світі;
      • Питання щодо епідеміологічної ситуації в Україні;
      • Питання практичної допомоги Україні з боку G7 та ЄС щодо надання відповідного медичного обладнання та лікувальних засобів;
      • Необхідністю консолідації зусиль міжнародної спільноти щодо подолання негативних наслідків пандемії коронавірусу для світової економіки.

      Єрмак поінформував учасників розмови про безпекову ситуацію на Донбасі. Також він розповів про зустріч Тристоронньої контактної групи, яка відбулася 11 березня в Мінську,
      – передають в Офісі Президента.

      Відтак, представники G7 та ЄС підтвердили налаштованість на подальшу активну співпрацю з Україною на всіх напрямах, а також незмінність позиції на підтримку реформ, територіальної цілісності та суверенітету держави.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Коронавірус в Україні Новини політики Війна на Донбасі Мінські домовленості Коронавірус Covid-19 Євросоюз Офіс Президента Андрій Єрмак
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