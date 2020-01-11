Ernest Airlines прекратил полеты раньше, чем было заявлено: позиция авиакомпании

Ранее сообщалось, что итальянская авиакомпания Ernest Airlines прекратит полеты с 13 января 2020 года. Однако перевозчик остановил работу на два дня раньше – 11 января.

Почему Ernest Airlines прекратил полеты

Согласно решению ENAC, авиакомпания Ernest Airlines должна была прекратить полеты 13 января. На основании положений Регламента ЕС 1008 от 2008 года (об общих правилах оказания воздушных услуг в Европейском Союзе).

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Такие санкции к авиаперевозчику не связаны с безопасностью полетов. Именно поэтому запрет осуществлять рейсы начинает действовать не мгновенно, а с отсрочкой. Несмотря на это, Ernest Airlines остановила полеты на два дня раньше положенного срока. В авиакомпании это объяснили тем, что временное приостановление лицензии привело к серии событий, которые вызвали трудности в дальнейшей деятельности.

Мы сделали все возможное, чтобы летать и гарантировать выполнение как можно большего количества рейсов в период праздников,

– добавили в Ernest Airlines.

Также в авиакомпании отметили, что уже работают над тем, чтобы отозвать решение ENAC о временном приостановлении лицензии.



Авиакомпания Ernest Airlines

Что известно об авиакомпании

Ernest Airlines была основана в 2015 году группой швейцарских и итальянских инвесторов. Сертификат европейского авиаперевозчика авиакомпания получила 11 апреля 2017 года. Почти все рейсы перевозчик осуществляет между Италией, Албанией, Украиной, Румынией и Испанией. В Украине работает с декабря 2017.

Какие рейсы осуществляет Ernest Airlines из и в Украину: