Ernest Airlines припинив польоти раніше, ніж було заявлено: позиція авіакомпанії

Раніше повідомлялося, що італійська авіакомпанія Ernest Airlines припинить польоти з 13 січня 2020 року. Однак перевізник зупинив роботу на два дні раніше – 11 січня.

Чому Ernest Airlines припинив польоти

Згідно з рішенням ENAC, авіакомпанія Ernest Airlines мала припинити польоти 13 січня. На підставі положень Регламенту ЄС 1008 від 2008 року (про загальні правила надання повітряних послуг у Європейському Союзі).

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Такі санкції до авіаперевізника не пов'язані з безпекою польотів. Саме тому заборона здійснювати рейси починає діяти не миттєво, а з відтермінуванням. Попри це, Ernest Airlines зупинила польоти на два дні раніше визначеного терміну. В авіакомпанії це пояснили тим, що тимчасове зупинення ліцензії призвело до серії подій, які викликали труднощі у подальшій діяльності.

Ми зробили усе можливе, щоб літати та гарантувати виконання якомога більшої кількості рейсів у період свят,

– додали в Ernest Airlines.

Також в авіакомпанії зазначили, що вже працюють над тим, аби відкликати рішення ENAC про тимчасове зупинення ліцензії.



Авіакомпанія Ernest Airlines

Що відомо про авіакомпанію

Ernest Airlines була заснована у 2015 році групою швейцарських та італійських інвесторів. Сертифікат європейського авіаперевізника авіакомпанія здобула 11 квітня 2017 року. Майже всі рейси перевізник здійснює між Італією, Албанією, Україною, Румунією та Іспанією. В Україні працює з грудня 2017.

Які рейси здійснює Ernest Airlines з та до України: