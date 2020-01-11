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      Ernest Airlines припинив польоти раніше, ніж було заявлено: позиція авіакомпанії

      641 Читать новость на русском
      Ernest Airlines / airwaysmag.com

      Раніше повідомлялося, що італійська авіакомпанія Ernest Airlines припинить польоти з 13 січня 2020 року. Однак перевізник зупинив роботу на два дні раніше – 11 січня.

      Чому Ernest Airlines припинив польоти

      Згідно з рішенням ENAC, авіакомпанія Ernest Airlines мала припинити польоти 13 січня. На підставі положень Регламенту ЄС 1008 від 2008 року (про загальні правила надання повітряних послуг у Європейському Союзі).

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      Такі санкції до авіаперевізника не пов'язані з безпекою польотів. Саме тому заборона здійснювати рейси починає діяти не миттєво, а з відтермінуванням. Попри це, Ernest Airlines зупинила польоти на два дні раніше визначеного терміну. В авіакомпанії це пояснили тим, що тимчасове зупинення ліцензії призвело до серії подій, які викликали труднощі у подальшій діяльності.

      Ми зробили усе можливе, щоб літати та гарантувати виконання якомога більшої кількості рейсів у період свят,
      – додали в Ernest Airlines.

      Також в авіакомпанії зазначили, що вже працюють над тим, аби відкликати рішення ENAC про тимчасове зупинення ліцензії. 


      Авіакомпанія Ernest Airlines

      Що відомо про авіакомпанію

      Ernest Airlines була заснована у 2015 році групою швейцарських та італійських інвесторів. Сертифікат європейського авіаперевізника авіакомпанія здобула 11 квітня 2017 року. Майже всі рейси перевізник здійснює між Італією, Албанією, Україною, Румунією та Іспанією. В Україні працює з грудня 2017.

      Які рейси здійснює Ernest Airlines з та до України:

      • З Києва до Мілана (аеропорт Бергамо).
      • З Києва до Мілана (аеропорт Мальпенса).
      • З Києва до Риму.
      • З Києва до Неаполя.
      • З Києва до Болоньї.
      • Зі Львова до Венеції.
      • Зі Львова до Мілана (аеропорт Бергамо)
      • Зі Львова до Риму.
      • Зі Львова до Неаполя.
      • З Одеси до Риму.
      • З Харкова до Риму.
      • З Харкова до Мілана.
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      сьогодні
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України авіація Санкції
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