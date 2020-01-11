Ernest Airlines припинив польоти раніше, ніж було заявлено: позиція авіакомпанії
Раніше повідомлялося, що італійська авіакомпанія Ernest Airlines припинить польоти з 13 січня 2020 року. Однак перевізник зупинив роботу на два дні раніше – 11 січня.
Чому Ernest Airlines припинив польоти
Згідно з рішенням ENAC, авіакомпанія Ernest Airlines мала припинити польоти 13 січня. На підставі положень Регламенту ЄС 1008 від 2008 року (про загальні правила надання повітряних послуг у Європейському Союзі).
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Такі санкції до авіаперевізника не пов'язані з безпекою польотів. Саме тому заборона здійснювати рейси починає діяти не миттєво, а з відтермінуванням. Попри це, Ernest Airlines зупинила польоти на два дні раніше визначеного терміну. В авіакомпанії це пояснили тим, що тимчасове зупинення ліцензії призвело до серії подій, які викликали труднощі у подальшій діяльності.
Ми зробили усе можливе, щоб літати та гарантувати виконання якомога більшої кількості рейсів у період свят,
– додали в Ernest Airlines.
Також в авіакомпанії зазначили, що вже працюють над тим, аби відкликати рішення ENAC про тимчасове зупинення ліцензії.
Авіакомпанія Ernest Airlines
Що відомо про авіакомпанію
Ernest Airlines була заснована у 2015 році групою швейцарських та італійських інвесторів. Сертифікат європейського авіаперевізника авіакомпанія здобула 11 квітня 2017 року. Майже всі рейси перевізник здійснює між Італією, Албанією, Україною, Румунією та Іспанією. В Україні працює з грудня 2017.
Які рейси здійснює Ernest Airlines з та до України:
- З Києва до Мілана (аеропорт Бергамо).
- З Києва до Мілана (аеропорт Мальпенса).
- З Києва до Риму.
- З Києва до Неаполя.
- З Києва до Болоньї.
- Зі Львова до Венеції.
- Зі Львова до Мілана (аеропорт Бергамо)
- Зі Львова до Риму.
- Зі Львова до Неаполя.
- З Одеси до Риму.
- З Харкова до Риму.
- З Харкова до Мілана.