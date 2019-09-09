01:47
9 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЫБОРЫ В МОСКВЕ ЛИТВА – УКРАИНА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Опасный Путин играет в игрушки. Подарок Лукашенку от Маска
      Вєсті Кремля
      19:47, 7 сентября
      Вести.UA. Жир: Порошенко нашел причину ходить на работу. Кличко становится королевой
      Вєсті.UA
      17:26, 7 сентября
      Как "работник Офиса Президента" занимался квартирным рейдерством: эксклюзивное расследование
      ЦРУ
      09:00, 6 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЫБОРЫ В МОСКВЕ ЛИТВА – УКРАИНА

      Ерофеев и Александров, которых обменяли на Савченко, уже мертвы – СМИ

      11 Читати новину українською
      Евгений Ерофеев и Александр Александров
      Евгений Ерофеев и Александр Александров / espreso.tv

      Российские спецназовцы ГРУ Евгений Ерофеев и Александр Александров, которых в 2015 году задержали в связи с войной на Донбассе, а в 2016-м обменяли на Надежду Савченко, сегодня уже мертвы.

      Об этом в эфире телепрограммы "ТСН.Тиждень" рассказал журналист телеканала ТСН Андрей Цаплиенко. Стоит отметить, что это уже не первое сообщение о смерти этих российских военнослужащих.

      Читайте также: Обменяли, а не отпустили: что это значит и стоит искать измену в освобождении пленных

      Где российские военные Ерофеев и Александров, которых обменяли на Надежду Савченко? Их адвокаты утверждают, что с ними все в порядке. Но, по моим данным, Ерофеева кто зарезал прямо у него дома. А Александров оказался в Сирии и почти сразу – среди боевых потерь,
      – отметил ведущий.

      Ранее о смерти Ерофеева заявлял другой пленный русский военнослужащий Виктор Агеев.

      Как развивались события с российскими ГРУшниками

      Ерофеев и Александров – кадровые российские военнослужащие, которые служили в третьей гвардейской бригаде специального назначения ГРУ, которая дислоцируется в Тольятти и считается "элитой российской разведки". Россияне были задержаны 16 мая 2015 у города Счастье Луганской области.

      Во время боя с украинскими военными Ерофеев и Александров получили ранения, после чего попали в плен.

      Впоследствии судьи Голосеевского райсуда Киева признали их виновными в ведении агрессивной войны по предварительному сговору, содействии террористической организации, и осуществлении теракта. Их осудили на срок 14 лет с конфискацией имущества.

      25 мая 2016 состоялся обмен задержанной россиянами на Донбассе и политзаключенным в РФ Надежды Савченко на русских, которых отправили в Москву.

      blog_ava
      Лучшие смартфоны августа – рейтинг Техно 24
      8 сентября
      1196
      Теги: Новости Украины Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Кілер Путіна у Берліні, хто стоїть за міністрами та звільнення Цемаха: блоги тижня
      8 сентября , 22:00 Кілер Путіна у Берліні, хто стоїть за міністрами та звільнення Цемаха: блоги тижня
      Блоги тижня 1410
      Трогательное возвращение пленных, жуткое ДТП с детьми и неудачное бегство узников – видео недели
      8 сентября , 19:30 Трогательное возвращение пленных, жуткое ДТП с детьми и неудачное бегство узников – видео недели
      272
      Дивовижний прогноз: який вигляд матиме світ через 50 років, – Daily Mail
      8 сентября , 19:00 Дивовижний прогноз: який вигляд матиме світ через 50 років, – Daily Mail
      Світові Медіа 8063
      Сохранят ли языковые квоты и запрет на российское ТВ: интервью с министром культуры Бородянским
      8 сентября , 18:34 Сохранят ли языковые квоты и запрет на российское ТВ: интервью с министром культуры Бородянским
      Антон Голобородько 376
      Ураган "Дориан" грозит более 20 миллионам людей: последние новости
      8 сентября , 16:04 Ураган "Дориан" грозит более 20 миллионам людей: последние новости
      49010
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук