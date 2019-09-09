Ерофеев и Александров, которых обменяли на Савченко, уже мертвы – СМИ

Российские спецназовцы ГРУ Евгений Ерофеев и Александр Александров, которых в 2015 году задержали в связи с войной на Донбассе, а в 2016-м обменяли на Надежду Савченко, сегодня уже мертвы.

Об этом в эфире телепрограммы "ТСН.Тиждень" рассказал журналист телеканала ТСН Андрей Цаплиенко. Стоит отметить, что это уже не первое сообщение о смерти этих российских военнослужащих.

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Где российские военные Ерофеев и Александров, которых обменяли на Надежду Савченко? Их адвокаты утверждают, что с ними все в порядке. Но, по моим данным, Ерофеева кто зарезал прямо у него дома. А Александров оказался в Сирии и почти сразу – среди боевых потерь,

– отметил ведущий.

Ранее о смерти Ерофеева заявлял другой пленный русский военнослужащий Виктор Агеев.

Как развивались события с российскими ГРУшниками

Ерофеев и Александров – кадровые российские военнослужащие, которые служили в третьей гвардейской бригаде специального назначения ГРУ, которая дислоцируется в Тольятти и считается "элитой российской разведки". Россияне были задержаны 16 мая 2015 у города Счастье Луганской области.

Во время боя с украинскими военными Ерофеев и Александров получили ранения, после чего попали в плен.

Впоследствии судьи Голосеевского райсуда Киева признали их виновными в ведении агрессивной войны по предварительному сговору, содействии террористической организации, и осуществлении теракта. Их осудили на срок 14 лет с конфискацией имущества.

25 мая 2016 состоялся обмен задержанной россиянами на Донбассе и политзаключенным в РФ Надежды Савченко на русских, которых отправили в Москву.