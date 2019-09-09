Єрофеєв і Александров, яких обміняли на Савченко, вже мертві – ЗМІ
Російські спецпризначенці ГРУ Євген Єрофеєв та Олександр Александров, яких у 2015 році затримали у зв'язку з війною на Донбасі, а у 2016-у обміняли на Надію Савченко, сьогодні вже мертві.
Про це в ефірі телепрограми "ТСН.Тиждень" розповів журналіст телеканалу ТСН Андрій Цаплієнко. Варто зазначити, що це вже не перше повідомлення про смерть цих російських військовослужбовців.
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Де зараз російські військові Єрофеєв і Александров, яких обміняли на Надію Савченко? Їхні адвокати стверджують, що з ними все в порядку. Але, за моїми даними, Єрофеєва хтось зарізав прямо у нього вдома. А Александров виявився в Сирії і майже відразу – серед бойових втрат,
– зазначив ведучий.
Раніше про смерть Єрофеєва заявляв інший полонений російський військовослужбовець Віктор Агеєв.
Як розвивалися події з російськими ГРУшниками
Єрофеєв та Александров – кадрові російські військовослужбовці, які служили в третій гвардійській бригаді спеціального призначення ГРУ, яка дислокується в Тольятті і вважається "елітою російської розвідки". Росіяни були затримані 16 травня 2015 року біля міста Щастя на Луганщині.
Під час бою з українськими військовими Єрофеєв і Александров отримали поранення, після чого потрапили в полон.
Згодом судді Голосіївського райсуду Києва визнали їх винними у веденні агресивної війни за попередньою змовою, сприянні терористичній організації, і здійсненні теракту. Їх засудили на термін 14 років з конфіскацією майна.
25 травня 2016 відбувся обмін затриманої росіянами на Донбасі і політв'язнем в РФ Надії Савченко на росіян, яких відправили в Москву.