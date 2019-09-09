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      Єрофеєв і Александров, яких обміняли на Савченко, вже мертві – ЗМІ

      2010 Читать новость на русском
      Євген Єрофеєв та Олександр Александров
      Євген Єрофеєв та Олександр Александров / espreso.tv

      Російські спецпризначенці ГРУ Євген Єрофеєв та Олександр Александров, яких у 2015 році затримали у зв'язку з війною на Донбасі, а у 2016-у обміняли на Надію Савченко, сьогодні вже мертві.

      Про це в ефірі телепрограми "ТСН.Тиждень" розповів журналіст телеканалу ТСН Андрій Цаплієнко. Варто зазначити, що це вже не перше повідомлення про смерть цих російських військовослужбовців.

      Читайте також: Обміняли, а не відпустили: що це означає та чи варто шукати зраду у звільненні полонених

      Де зараз російські військові Єрофеєв і Александров, яких обміняли на Надію Савченко? Їхні адвокати стверджують, що з ними все в порядку. Але, за моїми даними, Єрофеєва хтось зарізав прямо у нього вдома. А Александров виявився в Сирії і майже відразу – серед бойових втрат,
      – зазначив ведучий.

      Раніше про смерть Єрофеєва заявляв інший полонений російський військовослужбовець Віктор Агеєв.

      Як розвивалися події з російськими ГРУшниками

      Єрофеєв та Александров – кадрові російські військовослужбовці, які служили в третій гвардійській бригаді спеціального призначення ГРУ, яка дислокується в Тольятті і вважається "елітою російської розвідки". Росіяни були затримані 16 травня 2015 року біля міста Щастя на Луганщині.

      Під час бою з українськими військовими Єрофеєв і Александров отримали поранення, після чого потрапили в полон.

      Згодом судді Голосіївського райсуду Києва визнали їх винними у веденні агресивної війни за попередньою змовою, сприянні терористичній організації, і здійсненні теракту. Їх засудили на термін 14 років з конфіскацією майна.

      25 травня 2016 відбувся обмін затриманої росіянами на Донбасі і політв'язнем в РФ Надії Савченко на росіян, яких відправили в Москву.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Надія Савченко Україна – Росія Російські ГРУшники
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