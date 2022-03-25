Санкции Запада быстро разрушают экономику России. Поскольку агрессор не прекращает наступление на Украину, Европа усилит свое давление на оккупантов.

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Ужесточение санкций

Как сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время брифинга, Европа продолжит и дальше всячески поддерживать Украину. Кроме того, давление на агрессора будет усилено.

Мы усилим наши санкции и откажемся от российских полезных ископаемых. Все наши усилия следует направить для усиления этих санкций и предотвращения войны,

– сказала она.

Кроме того, Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что 10 миллионов украинцев, которые ищут убежища в Европе, должны получить всю необходимую помощь.

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