Санкції Заходу швидко руйнують економіку Росії. Оскільки агресор не припиняє наступу на Україну, Європа посилить свій тиск на окупантів.
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Посилення санкцій
Як повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час брифінгу, Європа продовжить й надалі усіляко підтримувати Україну. Окрім того, тиск на агресора буде посилено.
Ми посилимо наші санкції та відмовимося від російських корисних копалин. Усі наші зусилля слід направити задля посилення цих санкцій і запобіганню війні,
– сказала вона.
Окрім того, Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що 10 мільйонів українців, які шукають прихисток у Європі, повинні отримати усю необхідну допомогу.
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