Санкції Заходу швидко руйнують економіку Росії. Оскільки агресор не припиняє наступу на Україну, Європа посилить свій тиск на окупантів.

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Посилення санкцій

Як повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час брифінгу, Європа продовжить й надалі усіляко підтримувати Україну. Окрім того, тиск на агресора буде посилено.

Ми посилимо наші санкції та відмовимося від російських корисних копалин. Усі наші зусилля слід направити задля посилення цих санкцій і запобіганню війні,

– сказала вона.

Окрім того, Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що 10 мільйонів українців, які шукають прихисток у Європі, повинні отримати усю необхідну допомогу.

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