В целом ЕС заморозят около 50% финансовых резервов России. Боррель подчеркнул: решение относительно новых санкций хотят закрепить еще до начала работы центральных банков 28 февраля.

Заметьте Бельгия пришлет Украине 3 тысяч автоматических винтовок и 200 противотанковых средств

ЕС поставит Украине боевые самолеты

Боррель заявил, что ЕС поставит Украине боевые самолеты. Также впервые в истории ЕС предоставит летальное оружие. Об этом сообщили Жозеп Боррель и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.