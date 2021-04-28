Европейский Союз должен отреагировать на действия России. В частности если она пересечет красные линии по Донбассу.

Такое заявление сделал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Об этом он сообщил на заседании Европарламента.

Важно SWIFT, газ и нефть: какое наказание Европарламент предлагает для России за агрессию против Украины

По словам Борреля, ЕС должен быть готов к дополнительным действиям в отношении России.

Мы также должны быть готовы к дополнительной реакции, если Россия продолжит эскалацию или пересечет красные линии,

– он отметил.

Также глава дипломатии призвал Россию выполнить минские договоренности. Он подчеркнул, что государство-оккупант должно признать себя стороной конфликта на Донбассе и прекратить изображать из себя только посредника.

"Россия должна прекратить провокации и сотрудничать над снижением напряжения", – сказал Боррель. Он отметил, что для Украины минские договоренности – основные условия для улучшения отношений с Россией.

Напомним! Президент Украины Владимир Зеленский заявил об инициативе модернизации минских переговоров. Он рассматривает возможность расширения формата и приобщения к нему новых государств.

Боррель: Украина должна воплощать реформы

Для того, чтобы Украина могла противостоять российской агрессии, она должна продолжать воплощать реформы: "Нет ничего лучшего в противостоянии с Россией, чем стать страной с демократической системой, свободной от коррупции, используя наши ресурсы, которые мы готовы предоставить для того, чтобы улучшить качество управления страной".

Дипломат отметил, что ЕС и будет в дальнейшем будет поддерживать Украину в конфликте с Россией, а также примет участие в саммите Крымской платформы.

Справка. Саммит Крымской платформы состоится в августе 2021 года.