Моравецкий заявил, что после войны украинцы должны видеть надежду, поэтому он предложил ЕС план восстановления Украины.

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О плане перестройки польский премьер-министр говорил с президентом Еврокомиссии Урслой фон дер Ляен.

Нам нужен план восстановления, о котором я говорил с президентом Еврокомиссии. Например, 100 миллиардов евро, профинансированных Европейским союзом для того, чтобы в ближайшие годы уничтоженная инфраструктура, уничтоженные школы, больницы, разбомбленное жилье могли быть отстроены,

– сказал Моравецкий.

Кроме того, польский премьер отметил – для Украины необходимо сделать инвестиционный пакет, поскольку экономика государства нуждается в новых вложениях и рабочих местах.

Основным элементом восстановления Украины Моравецкий назвал энергетическую безопасность.

Если бы война поскорее закончилась и привела к тому, что наша часть Европы наконец-то стала независимой от российского газа, нефти и угля. Это необходимое условие для мира в регионе в долгосрочной перспективе.

– заявил премьер-министр Польши.