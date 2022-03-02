Моравецький заявив, що після закінчення війни українці повинні бачити надію, тому він запропонував ЄС план відбудови України.

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Про план перебудови польський прем'єр-міністр говорив з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Нам потрібен план відбудови, про який я говорив з президенткою Єврокомісії. Наприклад, 100 мільярдів євро, профінансовані Європейським союзом для того, щоб у найближчі роки знищена інфраструктура, знищені школи, лікарні, розбомблені житла могли бути відбудовані,

– сказав Моравецький.

Окрім того, польський прем'єр зазначив – для України необхідно зробити інвестиційний пакет, оскільки економіка держави потребує нових вкладень та робочих місць.

Основним елементом відбудови України Моравецький назвав енергетичну безпеку.

Якби війна швидше скінчилась і призвела до того, що наша частина Європи нарешті стала незалежною від російського газу, нафти і вугілля. Це необхідна умова для миру в регіоні у довгостроковій перспективі,

– заявив прем'єр-міністр Польщі.