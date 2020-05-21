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ЕС хочет как можно быстрее восстановить туризм в Европе: подробности

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В Европе хотят как можно быстрее восстановить туризм
В Європі хочуть якнайшвидше відновити туризм / Getty images

Туристическая отрасль из-за пандемии коронавируса COVID-19 пострадала больше всего. Следовательно, в Совете ЕС 20 мая министры туризма детально обсудили этот вопрос.

Для этого министры провели видеоконференцию. Проводил ее Гарри Капелле – министр туризма председательствующий в Совете ЕС Хорватии, передает "Европейская правда".

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Туризм является одной из ключевых отраслей европейской экономики, и, к сожалению, одной из отраслей, наиболее пострадавших от коронавирусного кризиса. Сегодняшняя видеоконференция, вторая, менее чем за месяц, подтверждает, что мы все едины и решительны в стремлении сделать все возможное для быстрого и полного восстановления европейского туризма,
– подчеркнул он.

Что согласовали министры туризма ЕС во время переговоров:

  • Гарантировать безопасность для посетителей (туристов) и местных общин.
  • Договорились о тесной координации действий на уровне ЕС.
  • Договорились о поэтапном снятии ограничений на основе данных о развитии эпидемии и недопущения дискриминации.
  • Признали, что туристическая отрасль нуждается в точечной финансовой поддержки на уровне ЕС (плана восстановления экономики ЕС). Рекомендовали создать интерактивную платформу, на которой обычные граждане могли бы посмотреть, какие правила и ограничения для туристов в настоящее время действуют в той или иной стране.

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Отдельные министры призвали Еврокомиссию предоставить странам больше свободы действий по изменению правил для авиакомпаний и порядка возврата средств клиентам за отмененные рейсы.

Автор: Ирина Выхрущ
Теги: Новости политики Европа Коронавирус COVID-19 Евросоюз Отдых
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