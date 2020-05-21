ЄС хоче якнайшвидше відновити туризм у Європі: подробиці

Туристична галузь через пандемію коронавірусу COVID-19 постраждала чи не найбільше. Відтак, у Раді ЄС 20 травня міністри туризму детально обговорили це питання.

Для цього міністри провели відеоконференцію. Проводив її Гарі Капелі – міністр туризму головуючої у Раді ЄС Хорватії, передає "Європейська правда".

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Туризм є однією з ключових галузей європейської економіки, і, на жаль, однією з галузей, які найбільше постраждали від коронавірусної кризи. Сьогоднішня відеоконференція, друга за менш ніж місяць, підтверджує, що ми усі єдині і рішучі у прагненні зробити все можливе для швидкого і повного відновлення європейського туризму,

– наголосив він.

Що погодили міністри туризму ЄС під час перемовин:

Гарантувати безпеку для відвідувачів (туристів) і місцевих громад.

Домовилися про тісну координацію дій на рівні ЄС.

Домовилися про поетапне зняття обмежень на основі даних про розвиток епідемії та недопущення дискримінації.

Визнали, що туристична галузь потребує точкової фінансової підтримки на рівні ЄС (плану відновлення економіки ЄС). Рекомендували створити інтерактивну платформу, на якій звичайні громадяни могли б подивитися, які правила та обмеження для туристів на цей час діють у тій чи іншій країні.

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Окремі міністри закликали Єврокомісію надати країнам більше свободи дій щодо зміни правил для авіакомпаній і порядку повернення коштів клієнтам за скасовані рейси.