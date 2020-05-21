ЄС хоче якнайшвидше відновити туризм у Європі: подробиці
Туристична галузь через пандемію коронавірусу COVID-19 постраждала чи не найбільше. Відтак, у Раді ЄС 20 травня міністри туризму детально обговорили це питання.
Для цього міністри провели відеоконференцію. Проводив її Гарі Капелі – міністр туризму головуючої у Раді ЄС Хорватії, передає "Європейська правда".
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Туризм є однією з ключових галузей європейської економіки, і, на жаль, однією з галузей, які найбільше постраждали від коронавірусної кризи. Сьогоднішня відеоконференція, друга за менш ніж місяць, підтверджує, що ми усі єдині і рішучі у прагненні зробити все можливе для швидкого і повного відновлення європейського туризму,
– наголосив він.
Що погодили міністри туризму ЄС під час перемовин:
- Гарантувати безпеку для відвідувачів (туристів) і місцевих громад.
- Домовилися про тісну координацію дій на рівні ЄС.
- Домовилися про поетапне зняття обмежень на основі даних про розвиток епідемії та недопущення дискримінації.
- Визнали, що туристична галузь потребує точкової фінансової підтримки на рівні ЄС (плану відновлення економіки ЄС). Рекомендували створити інтерактивну платформу, на якій звичайні громадяни могли б подивитися, які правила та обмеження для туристів на цей час діють у тій чи іншій країні.
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Окремі міністри закликали Єврокомісію надати країнам більше свободи дій щодо зміни правил для авіакомпаній і порядку повернення коштів клієнтам за скасовані рейси.