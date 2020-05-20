Кіпр готовий відновити туристичний сезон з 15 червня

Багато європейських країн починають послаблювати карантин. Ті ж, які залежать від туризму, прагнуть зробити це найскоріше. Серед них і Кіпр.

Кіпр готовий прийняти туристів з 15 червня. Про це в коментарі CNA заявив представник парламентського комітету з енергетики, торгівлі, промисловості та туризму Андреас Кіпріану після спілкування з заступником туризму Саввасом Пердіосом

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За словами Кіпріану, перед країною зараз стоїть завдання вийти на рівень 30% доходів від туризму в порівнянні з 2019 роком.

Він також оголосив, що парламентський комітет направить лист союзу муніципалітетів і місцевих громад та міністру внутрішніх справ з проханням розширити використання громадських місць на відкритому повітрі в ресторанах, де це можливо.

Кіпр на карантині

Попри те, що Кіпр розпочав послаблення карантину, аеропорти та готелі на острові ще не працюють. Очікується, що це відбудеться на третьому етапі виходу з карантину. Точної дати ще немає. Це може бути в червні – липні.