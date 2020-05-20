Курорти Румунії на Чорному морі запрацюють вже з 1 червня

З 1 червня відкриються румунські курорти на Чорному морі. Відтак, почнуть працювати приблизено 100 готелів на узбережжі.

Частина з них вже відкрилася, однак таких було небагато і працювали вони частково, повідомляє "Балканський оглядач" у фейсбуці.

До теми Туризм в умовах COVID-19: коли та які країни відкриють кордони

Представники туристичного бізнесу чекають відкриття сезону-2020, коли після 1 червня запрацюють бари, кафе та ресторани на літніх майданчиках.

Повністю відкритим літній сезон у Румунії можна вважати з 15 червня, коли буде дозволена робота ресторанів в закритих приміщеннях.

► Які прогнози

За оцінками профільних асоціацій, на початку червня на море поїдуть приблизно 10 тисяч румунських громадян.

За попередніми оцінками, через пандемію COVID-19 румунський сектор HoReCa втратить 2,4 мільярда євро загального товарообігу.



Які країни відкривають кордони та коли / Інфографіка 24 каналу