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ДМИТРО ГОРДОН КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ВЕРХОВНА РАДА КОРОНАВІРУС COVID-19

Курорти Румунії на Чорному морі запрацюють вже з 1 червня

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Румунський пляж
Румунський пляж / Bogdan Todoran, Unsplash

З 1 червня відкриються румунські курорти на Чорному морі. Відтак, почнуть працювати приблизено 100 готелів на узбережжі.

Частина з них вже відкрилася, однак таких було небагато і працювали вони частково, повідомляє "Балканський оглядач" у фейсбуці.

До теми Туризм в умовах COVID-19: коли та які країни відкриють кордони

Представники туристичного бізнесу чекають відкриття сезону-2020, коли після 1 червня запрацюють бари, кафе та ресторани на літніх майданчиках.

Повністю відкритим літній сезон у Румунії можна вважати з 15 червня, коли буде дозволена робота ресторанів в закритих приміщеннях.

► Які прогнози 

  • За оцінками профільних асоціацій, на початку червня на море поїдуть приблизно 10 тисяч румунських громадян.
  • За попередніми оцінками, через пандемію COVID-19 румунський сектор HoReCa втратить 2,4 мільярда євро загального товарообігу.

Які країни відкривають кордони і коли
Які країни відкривають кордони та коли / Інфографіка 24 каналу

Автор: Катерина Козачинська
Теги: Чорне море Румунія Відпочинок Подорожі Коронавірус COVID-19
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