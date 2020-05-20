Курорты Румынии на Черном море заработают уже с 1 июня

С 1 июня откроются румынские курорты на Черном море: начнут работать приблизено 100 отелей на побережье.

Часть из них уже открылась, однако таких было немного и работали они частично, сообщает "Балканский обозреватель" в фейсбуке.

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Представители туристического бизнеса ждут открытия сезона 2020 года, когда после 1 июня заработают бары, кафе и рестораны на летних площадках.

Полностью открытым летний сезон в Румынии можно считать с 15 июня, когда будет разрешена работа ресторанов в закрытых помещениях.

►Какие прогнозы

По оценкам профильных ассоциаций, в начале июня на море поедут примерно 10 тысяч румынских граждан.

По предварительным оценкам, из-за пандемии COVID-19 румынский сектор HoReCa потеряет 2,4 миллиарда евро общего товарооборота.



Какие страны открывают границы и когда / Инфографика 24 канала