Журналист Рикард Йозвяк отметил: в последние годы ЕС начал снимать санкции с чиновников времен Януковича. Причина – недостаточные доказательства против них от украинского следствия.

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Сколько чиновников еще под санкциями

По словам журналиста, в санкционном списке ЕС осталось всего 7 человек из 18. В частности, и сам президент-беглец Виктор Янукович.

ЕС намерен на следующей неделе исключить бывшего министра доходов и сборов Украины Александра Клименко из списка санкций, введенных за хищение государственных средств Украины,

– сообщил Йозвяк

Кто такой Александр Клименко

Чиновник возглавлял министерства доходов и сборов Украины во время президентства Януковича. 27 февраля 2014 года Верховная Рада уволила Клименко с должности министра, а ведомство ликвидировали.

В конце февраля 2014 года Клименко с семьей покинул территорию Украины. Неизвестно, где он находится сейчас.

Клименко подозревают в злоупотреблении властью или служебным положением. В 2018 году расследовали несколько дел с его участием. Речь шла о многомиллиардных убытках для государства.