Журналіст Рікард Джозвяк зазначив, що останніми роками ЄС почав знімати санкції з чиновників часів Януковича. Причина – недостатні докази проти них від українського слідства.
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Скільки чиновників ще під санкціями
За словами журналіста, у санкційному списку ЄС залишилось всього 7 осіб з 18. Зокрема, й сам президент-втікач Віктор Янукович.
ЄС має намір наступного тижня виключити колишнього міністра доходів та зборів України Олександра Клименка зі списку санкцій, введених за розкрадання державних коштів України,
– повідомив Джозвяк
Хто такий Олександр Клименко
Чиновник очолював Міністерства доходів та зборів України під час президентства Януковича. 27 лютого 2014 року Верховна Рада звільнила Клименка з посади міністра, а відомство ліквідували.
Наприкінці лютого 2014 року Клименко із сім'єю залишив територію України. Невідомо, де він перебуває зараз.
Клименка підозрюють у зловживанні владою чи службовим становищем. У 2018 році розслідували кілька справ за його участі. Мовилось про багатомільярдні збитки для держави.