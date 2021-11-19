Журналіст Рікард Джозвяк зазначив, що останніми роками ЄС почав знімати санкції з чиновників часів Януковича. Причина – недостатні докази проти них від українського слідства.

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Скільки чиновників ще під санкціями

За словами журналіста, у санкційному списку ЄС залишилось всього 7 осіб з 18. Зокрема, й сам президент-втікач Віктор Янукович.

ЄС має намір наступного тижня виключити колишнього міністра доходів та зборів України Олександра Клименка зі списку санкцій, введених за розкрадання державних коштів України,

– повідомив Джозвяк