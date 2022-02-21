В ЕС "экстрено" используют юридически запрещенные неоникотиноиды, – эксперт

Вопрос запрета определенных веществ пестицидов поднимается периодически как в ЕС, так и в Украине. Однако запрет "по-европейски" не равен запрету в украинском классическом понимании.

Об этом в блоге на AgroPortal.ua отмечает координатор комитета по защите растений ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Ольга Кухар.

По ее словам, в Европе выдаются "экстренные разрешения"на препараты, по которым ранее было принято решение о запрете в ЕС.

12 стран ЕС со значительным производством сахара, включая Францию, Бельгию, Данию и Испанию, в течение последних трех лет предоставили ряд экстренных разрешений на обработку семян неоникотиноидами после вступления в силу запрета в ЕС. В том числе уже и Великобритания, вышедшая из ЕС, в этом году одобрила экстренные разрешения на использование неоникотиноидов из-за высокого риска заражения урожая желтухой,

– констатирует эксперт.

Ольга Кухар указывает, что такие действия демонстрируют, что фермеры не имеют "эффективных альтернатив" неоникотиноидам для защиты своих посевов.

По ее словам, европейские фермеры также видят угрозу и значительный ущерб из-за распространения разговоров о запрете определенных пестицидов, которые обычно имеют больше политического основания, чем научно подтвержденных фактов о возможном вреде от них.

"В частности, датские эксперты пришли к выводу, что отказ от любых применений глифосата в Дании без альтернативной замены обойдется обычным хозяйствам в среднем ростом расходов, эквивалентным около плюс 120 евро/га. Запрет глифосата на фермах с нулевой обработкой почвы обойдется еще дороже. Здесь консультанты ожидают дополнительных расходов до 270 евро/га", – приводит аргументы Ольга Кухар.

При этом эксперт добавляет, что без глифосата в целом используется на 20% больше гербицидов, что соответственно увеличивает объемы внесения, чтобы противостоять распространению сорняков.

"Украине следует учитывать такие аспекты и анализировать опыт других стран, чтобы не допускать ситуации, когда нечем будет защищать урожай от болезней и вредителей. В первую очередь, аграриям следует соблюдать правила внесения средств защиты растений, в том числе требования законодательства, не применять фальсифицированные препараты, а также своевременно извещать общины и пасечников о планируемом внесении средств защиты растений", – резюмирует эксперт.