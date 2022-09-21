В ЕС могут отказаться от ранее одобренных ограничений против россии

По данным издания, отказаться от ограничения против государства-агрессора Еврокомиссия хочет для того, "чтобы обеспечить энергетическую безопасность в мире".

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Предложение об отмене запрета на транспортировку угля было внесено в руководство о санкциях ЕС против россии. В документе говорится о том, что перевозку угля следует разрешить, чтобы "обеспечить продовольственную и энергетическую безопасность во всем мире". Также в Еврокомиссии упоминают об удобрениях, древесине и цементных изделиях.

Заметим, что в настоящее время справочник находится в стадии рассмотрения.

Некоторые страны выступили против

Польша, Литва, Латвия и Эстония подвергли резкой критике документ и выступить против него. Они призвали не публиковать его без подробного обсуждения, ведь это может ослабить санкционную политику против россии.

Что известно об ограничениях на транспортировку угля

Санкции в отношении российского угля были введены в 5 пакете ограничений ЕС против России. Поэтому с августа 2022 года запретили покупать, импортировать или перевозить уголь и другие твердые ископаемые виды топлива в ЕС, если они происходят из россии или экспортируются с территории государства-агрессора.

Аналитик Андрей Вигиринский утверждал, что на россию такое ограничение якобы существенно не повлияет. Больше всего оно ударит именно по странам ЕС, потому что государство-агрессор сможет продать уголь в другие страны. ЕС, скорее всего, начнет покупать уголь у Казахстана, а цена вырастет почти в 2 раза.

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