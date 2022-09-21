У ЄС можуть відмовитися від раніше схвалених обмежень проти росії

За даними видання, відмовитися від обмеження проти держави-агресорки Єврокомісія хоче для того, "щоб гарантувати енергетичну безпеку у світі".

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Пропозицію щодо скасування заборони на транспортування вугілля внесли у посібник про санкції ЄС проти росії. У документі мовиться про те, що перевезення вугілля слід дозволити, щоб "забезпечити продовольчу та енергетичну безпеки в усьому світі". Також у Єврокомісії згадують про добрива, деревину й цементні вироби.

Зауважимо, що наразі довідник перебуває на стадії розгляду.

Деякі країни виступили проти

Польща, Литва, Латвія й Естонія різко розкритикували документ й виступити проти нього. Вони закликали не публікувати його без детального обговорення, адже це може послабити санкційну політику проти росії.

Що відомо про обмеження на транспортування вугілля

Санкції щодо російського вугілля запровадили у 5 пакеті обмежень ЄС проти росії. Тому з серпня 2022 року заборонили купувати, імпортувати або перевозити вугілля та інші тверді викопні види палива в ЄС, якщо вони походять з росії або експортуються з території держави-агресорки.

Аналітик Андрій Вігірінський стверджував, що на росію таке обмеження нібито суттєво не вплине. Найбільше воно вдарить саме по країнах ЄС, бо держава-агресорка зможе продати вугілля в інші країни. ЄС швидше за все почне купувати вугілля в Казахстану, а ціна зросте майже у 2 рази.

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