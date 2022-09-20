Мовиться про активи наближених до путіна олігархів. Відповідну інформацію повідомив директор робочої групи Мін'юсту KleptoCapture Ендрю Адамс юридичному комітету Сенату.

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Мін'юст США просить повноважень, щоб передати Україні заморожені активи росії

Ендрю Адамс заявив, що комітет розглядає законодавство, щоб розширити можливості спеціальної групи конфіскувати активи, отримані в результаті корупційних угод з російським урядом, і дозволити передавати гроші, отримані від продажу активів цих олігархів, народу України.

Триває робота на двопартійній основі для того, щоб надати Міністерству юстиції США повноваження щодо адміністративної конфіскації та можливості передавати активи до фонду допомоги України,

– заявив сенатор-демакрат Шелдон Вайтгауз.

Сенатор заявив, що:

"політика росії нерозривно пов'язана з інтересами її корумпованих олігархів-мільярдерів;

владімір путін як мафіозний бос підтримує цих злочинців в обмін на підтримку та легітимність".

Ба більше, за даними сенатора-республіканця Чака Грасслі, нелегальні статки російських олігархів оцінюються в 530 мільярдів доларів.

"Ці незаконні гроші відзначені корупцією та заплямовані кров'ю. Таким чином, ці російські злочинці нічим не відрізняються від безжальних наркокартелів. У нас є кілька потужних законодавчих інструментів, які ми можемо застосувати проти олігархів, які нажилися за режиму Путіна", – заявив Грасслі.

Cенатор-республіканець також закликав засудити та ув'язнити російських олігархів, якщо вони потраплять під юрисдикцію США.

Адамс заявив, що ці гроші дозволять Україні частково компенсувати втрати від війни, яку почала росія

Директор групи KleptoCapture Ендрю Адамс заявив, що ця пропозиція Мін'юсту дозволить міністерствам юстиції, казначейства та держави спільно працювати над передачею коштів Україні для відшкодування збитків від російської агресії щодо України.

Як правило, існуючі законодавчі та нормативні акти вимагають, щоб конфісковані кошти використовувалися для компенсації жертвам злочинів, які стали підставою для конфіскації, та в правоохоронних цілях,

– пояснив Адамс.

Він також додав, що передача вилучених активів допоможе Україні частково компенсувати втрати, спричинені нападом росії.

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