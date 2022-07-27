Про це 24 каналу розповів Сергій Мільман – співзасновник і СЕО YouControl. Він поділився деталями роботи міжнародної платформи з пошуку російських активів або зв'язків за кордоном RuAssets.

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За його словами, бізнес підтримує продовження війни і фінансує це.

Якщо знайти всі їхні активи та зв'язки і дозволити правоохоронцям їх заморозити чи заблокували, то це будуть збитки для росії. І, можливо, це певною мірою вплине на продовження війни,

– вважає Мільман.

Він каже, що система RuAssets на сьогодні генерує дані з понад 25 країн, дозволяє знаходити бенефіціарів та власників.

"Також там є можливість відслідкувати зв’язок з російськими пропагандистами, військовими, які беруть участь у війні проти України. Це стосується і кадрових військових, і строковиків фсб чи нацгвардії", – додав співзасновник YouControl.

Він наголосив, що потім через цей зв'язок можна заморозити актив або відмовитися від співпраці з російським бізнесом, бо це загрожує ризикам.

Як можна заморозити ці активи? Мільман каже, що існують внутрішні процедури в різних країнах. Зазвичай заморожуються чи блокуються активи підсанкційних осіб. Цим займаються правоохоронні органи.

Чи є справраця з держустановами? Він каже, що ця система створена в першу чергу для правоохоронців, щоб вони були задіяні в пошуку російських активів або зв'язків, щоб їх заблокувати. Їм зручно отримувати ці дані.

Ми безкоштовно надати доступ до цієї системи таким установам: СБУ, НАЗК, АРМА, прокуратура. поліція та іншим правоохоронним органам. Вони використовують її не один місяць, щоб знаходити такі активи чи зв'язки,

– наголосив Мільман.

Мільман про арешт активів росіян та систему RuAssets: відео



До слова, у Мінцифри раніше запевняли, що чим швидше міжнародна спільнота буде відмовляти у співпраці російським бізнесам та людям, тим швидше збанкрутують компанії, що фінансують війну проти України.

Сервіс RuAssets містить кілька важливих баз даних: