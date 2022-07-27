Об этом 24 каналу рассказал Сергей Мильман – соучредитель и СЕО YouControl. Он поделился деталями работы международной платформы по поиску российских активов или связей за границей RuAssets.

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По его словам, бизнес поддерживает продолжение войны и это финансирует.

Если найти все их активы и связи и разрешить правоохранителям их заморозить или заблокировать, то это будет ущерб для России. И, возможно, это в определенной степени повлияет на продолжение войны,

– считает Мильман.

Он говорит, что система RuAssets на сегодняшний день генерирует данные из более чем 25 стран, позволяет находить бенефициаров и владельцев.

"Также там есть возможность отследить связь с российскими пропагандистами, военными, участвующими в войне против Украины. Это касается и кадровых военных, и срочников фсб или нацгвардии", – добавил соучредитель YouControl.

Он подчеркнул, что затем из-за этой связи можно заморозить актив или отказаться от сотрудничества с российским бизнесом, потому что это чревато рисками.

Как можно заморозить эти активы? Мильман говорит, что существуют внутренние процедуры в разных странах. Обычно замораживаются или блокируются активы подсанкционных лиц. Этим занимаются правоохранительные органы.

Есть ли справочник с госучреждениями? Он говорит, что эта система создана в первую очередь для стражей порядка, чтобы они были задействованы в поиске российских активов или связей, чтобы их заблокировать. Им удобно получать эти данные.

Мы бесплатно предоставили доступ к этой системе таким учреждениям: СБУ, НАПК, АРМА, прокуратура. полиция и другим правоохранительным органам. Они используют ее не один месяц, чтобы находить такие активы или связи,

– подчеркнул Мильман.

Мильман об аресте активов россиян и системе RuAssets: видео



К слову, в Минцифре ранее уверяли, что чем быстрее международное сообщество будет отказывать в сотрудничестве российским бизнесам и людям, тем быстрее обанкротятся компании, финансирующие войну против Украины.

Сервис RuAssets содержит несколько важных баз данных: