Речь идет об активах приближенных к путину олигархов. Соответствующую информацию сообщил директор рабочей группы Минюста KleptoCapture Эндрю Адамс юридическому комитету Сената.

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Минюст США просит полномочий, чтобы передать Украине замороженные активы россии

Эндрю Адамс заявил, что комитет рассматривает законодательство, чтобы расширить возможности специальной группы обвинять и конфисковать активы, полученные в результате коррупционных соглашений с российским правительством, и разрешить передавать деньги, вырученные от продажи активов этих олигархов, народу Украины.

Продолжается работа на двухпартийной основе для того, чтобы предоставить Министерству юстиции США полномочия по административной конфискации и возможности передавать активы в фонд помощи Украины,

– заявил сенатор-демократ Шелдон Уайтхаус.

Сенатор заявил, что:

"политика россии неразрывно связана с интересами ее коррумпированных олигархов-миллиардеров;

владимир путин как мафиозный босс поддерживает этих преступников в обмен на поддержку и легитимность"

Более того, по данным сенатора-республиканца Чака Грассли, нелегальное состояние российских олигархов оценивается в 530 миллиардов долларов.

"Эти незаконные деньги отмечены коррупцией и запятнаны кровью. Таким образом, эти российские преступники ничем не отличаются от безжалостных наркокартелей. У нас есть несколько мощных законодательных инструментов, которые мы можем применить против олигархов, нажившихся при режиме путина", – заявил Грассли.

Cенатор-республиканец также призвал осудить и арестовать российских олигархов, если они попадут под юрисдикцию США.

Адамс заявил, что эти деньги позволят Украине частично компенсировать потери от войны, которую начала россия

Директор группы KleptoCapture Эндрю Адамс заявил, что это предложение Минюста позволит министерствам юстиции, казначейства и государства совместно работать над передачей средств Украине для возмещения ущерба от российской агрессии в отношении Украины.

Как правило, существующие законодательные и нормативные акты требуют, чтобы конфискованные средства использовались для компенсации жертвам преступлений, которые стали основанием для конфискации, и в правоохранительных целях,

– объяснил Адамс.

Он также добавил, что передача изъятых активов поможет Украине частично компенсировать потери, вызванные нападением россии.

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