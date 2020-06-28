Евросоюз может повторно закрыть внутренние границы из-за COVID-19
В случае ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом в Европе предполагают: внутренние границы между странами ЕС снова могут закрыть. Это случится в ситуации, когда инфекция в одной стране или регионе Евросоюза будет значительно выше, чем в других.
Такое предположение сделал министр иностранных дел Германии Гайко Маас, передает Укринформ.
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Нельзя исключить, что границы придется снова закрывать, если инфекция в одном регионе ЕС будет значительно выше, чем в другом,
– подчеркнул он.
В то же время, Маас считает, что действовать теперь надо по-другому, чем это было в марте.
Какой план действий предлагает Маас
Глава МИД Германии считает, что нужно не допустить ситуации, которая была в марте в начале пандемии, когда границы закрывали без голосования и обсуждения.
По его мнению, это нужно было координировать во всей Европе.
"Европа многому научилась в этом кризисе... Мы улучшили координацию и предоставили друг другу солидарную помощь в таких темпах и объемах, которых никогда еще не было", – добавил Маас.