В случае ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом в Европе предполагают: внутренние границы между странами ЕС снова могут закрыть. Это случится в ситуации, когда инфекция в одной стране или регионе Евросоюза будет значительно выше, чем в других.

Такое предположение сделал министр иностранных дел Германии Гайко Маас, передает Укринформ.

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Нельзя исключить, что границы придется снова закрывать, если инфекция в одном регионе ЕС будет значительно выше, чем в другом,

– подчеркнул он.

В то же время, Маас считает, что действовать теперь надо по-другому, чем это было в марте.

Какой план действий предлагает Маас

Глава МИД Германии считает, что нужно не допустить ситуации, которая была в марте в начале пандемии, когда границы закрывали без голосования и обсуждения.

По его мнению, это нужно было координировать во всей Европе.

"Европа многому научилась в этом кризисе... Мы улучшили координацию и предоставили друг другу солидарную помощь в таких темпах и объемах, которых никогда еще не было", – добавил Маас.

Отметим, что сейчас границы между почти всеми странами-членами Евросоюза и Шенгенской зоны открыты.



Для иностранных граждан свои границы страны ЕС могут открыть с 1 июля, однако, вероятно, сначала лишь для тех государств, где ситуация с COVID-19 является стабильной и благоприятной. До сих пор неизвестно, окажется ли среди них Украина.