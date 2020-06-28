Євросоюз може повторно закрити внутрішні кордони через COVID-19
В разі погіршення епідеміологічної ситуації з коронавірусом у Європі припускають: внутрішні кордони між країнами ЄС знову можуть закрити. Це трапиться у ситуації, коли інфекція в одній країні чи регіоні Євросоюзу буде значно вищою, аніж в інших.
Таке припущення зробив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас передає Укрінформ.
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Не можна виключити, що кордони доведеться знову закривати, якщо інфекція в одному регіоні ЄС буде значно вищою, ніж в іншому,
– наголосив він.
Водночас, Маас вважає, що діяти тепер треба по-іншому, аніж це було у березні.
Який план дій пропонує Маас
Глава МЗС Німеччини вважає, що потрібно не допустити ситуації, яка була у березні на початку пандемії, коли кордони закривали без голосування та обговорення.
На його думку, це потрібно було координувати у всій Європі.
"Європа багато чому навчилася в цій кризі… Ми покращили координацію та надали один одному солідарну допомогу у таких темпах та обсягах, яких ніколи ще не було", – додав Маас.