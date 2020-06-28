В разі погіршення епідеміологічної ситуації з коронавірусом у Європі припускають: внутрішні кордони між країнами ЄС знову можуть закрити. Це трапиться у ситуації, коли інфекція в одній країні чи регіоні Євросоюзу буде значно вищою, аніж в інших.

Таке припущення зробив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас передає Укрінформ.

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Не можна виключити, що кордони доведеться знову закривати, якщо інфекція в одному регіоні ЄС буде значно вищою, ніж в іншому,

– наголосив він.

Водночас, Маас вважає, що діяти тепер треба по-іншому, аніж це було у березні.

Який план дій пропонує Маас

Глава МЗС Німеччини вважає, що потрібно не допустити ситуації, яка була у березні на початку пандемії, коли кордони закривали без голосування та обговорення.

На його думку, це потрібно було координувати у всій Європі.

"Європа багато чому навчилася в цій кризі… Ми покращили координацію та надали один одному солідарну допомогу у таких темпах та обсягах, яких ніколи ще не було", – додав Маас.

Зазначимо, що наразі кордони між майже всіма країнами-членами Євросоюзу та Шенгенської зони є відкриті.



Для іноземних громадян свої кордони країни ЄС можуть відкрити з 1 липня, проте, імовірно, спочатку лише для тих держав, де ситуація з COVID-19 є стабільною та сприятливою. Досі невідомо, чи серед них опиниться Україна.