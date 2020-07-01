ЕС не признает российский референдум в Крыму об изменениях к конституции РФ
Аннексия Крыма Россией была незаконной. Так что проведение на этой территории референдума о поправках к конституции РФ не признаются в Европейском Союзе.
Про це заявив представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Пітер Стано, повідомляє Інтерфакс-Україна.
До слова "Обнулення" Путіна: у РФ похвалилися рекордною кількістю голосів за зміни до Конституції
""ЄС не визнає незаконну анексію Кримського півострова Росією, що є порушенням міжнародного права. Тому ЄС не визнає проведення голосування Росією на території півострова, який є частиною України", - заявив Пітер Стано.
Він також додав, що "власники російських паспортів, виданих в районах, які в цей час не перебувають під контролем українського уряду, не повинні брати участь у виборах, організованих Російською Федерацією".
Таким чином ЄС залишається вірним своїм політиці щодо підтримки територіальної цілісності України.
Голосування за зміни до Конституції РФ: що відомо
- У Росії відбувається голосування за зміни до конституції РФ. Їх ініціював у січні 2020 року Володимир Путін.
- Однак замість референдуму у Росії вирішили провести всенародне голосування. На відміну від референдуму, при загальноросійському голосуванні достатньо отримати просто більшість голосів при будь-якій явці. Голосування планується пакетом, зразу за декілька поправок.
- Зміни зачіпають розділи про федеративний устрій країни, президента, Федеральне зібрання та уряду, судової влади та прокуратури, місцеве самоврядування. Загалом там 206 правок.
- Серед іншого зміни до Конституції передбачають "обнулення" президентських термінів Путіна. Відтак він може знову обиратися на два терміни.
- Крім того, у президента буде більше влади, а у прем'єра й уряду – менше.