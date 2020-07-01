Анексія Криму Росією була незаконною. Відтак проведення на цій території референдуму про поправки до конституції РФ не признаються в Європейському Союзі.

Про це заявив представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Пітер Стано, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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""ЄС не визнає незаконну анексію Кримського півострова Росією, що є порушенням міжнародного права. Тому ЄС не визнає проведення голосування Росією на території півострова, який є частиною України", - заявив Пітер Стано.

Він також додав, що "власники російських паспортів, виданих в районах, які в цей час не перебувають під контролем українського уряду, не повинні брати участь у виборах, організованих Російською Федерацією".

Таким чином ЄС залишається вірним своїм політиці щодо підтримки територіальної цілісності України.

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