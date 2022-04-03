Об этом заявил политолог Владимир Фесенко в эфире 24 канала. В условиях войны премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ведет себя специфически.

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Венгрия избегает "красного предела"

По словам Фесенко, в определенных вопросах Венгрия идет на откровенный конфликт с ЕС, но в то же время страна не хочет терять европейские субсидии, субвенции и инфраструктурную поддержку. Поэтому она избегает "красного предела", за которым может возникнуть вопрос разрыва отношений с ЕС.

Мне кажется, что Брюссель пока не знает, что делать с Венгрией, каким образом повлиять на нее, чтобы она все-таки придерживалась общих принципов, общих позиций. Владимир Фесенко Политолог

В вопросах внутренней и внешней политики Венгрия, к сожалению, часто отходит от стандартов европейской политики.

По мнению политолога, это проблема больших коллективных организаций, как НАТО и ЕС. Венгрия создает проблемы и для них, и для Украины.

Что общего между Орбаном и Путиным

По мнению Фесенко, как Путин, так и Орбан разными способами обезобразили свои страны. Главе Кремля это удалось даже немного больше.

Они оказали влияние на общественное сознание, на политическую культуру. Они заразили значительную часть общества "бациллами национального эгоизма", и это очень опасно,

– заметил политолог.

Напомним, что Орбан не намерен вводить санкции против России, как это делает весь цивилизованный мир. Такое решение политик объясняет "тяжелыми последствиями" для Венгрии.