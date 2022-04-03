Про це заявив політолог Володимир Фесенко в ефірі 24 каналу. В умовах війни прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан поводиться специфічно.

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Угорщина уникає "червоної межі"

За словами Фесенка, у певних питаннях Угорщина йде на відвертий конфлікт з ЄС, але водночас країна не хоче втрачати європейські субсидії, субвенції та інфраструктурну підтримку. Тому вона уникає "червоної межі", за якою може виникнути питання розриву стосунків з ЄС.

Мені здається, що Брюссель поки не знає, що робити з Угорщиною, яким чином вплинути на неї, щоб вона все-таки дотримувалася спільних принципів, спільних позицій. Володимир Фесенко Політолог

У питаннях внутрішньої та зовнішньої політики Угорщина, на жаль, дуже часто відходить від стандартів європейської політики.

На думку політолога, це є проблемою великих колективних організацій, як НАТО та ЄС. Угорщина створює проблеми і для них, і для України.

Що спільного між Орбаном і Путіним

На думку Фесенка, як Путін, так і Орбан у різний спосіб спотворили свої країни. Очільнику Кремля це вдалося навіть трохи більше.

Вони вплинули на суспільну свідомість, на політичну культуру. Вони заразили значну частину суспільства "бацилами національного егоїзму" і це дуже небезпечно,

– зауважив політолог.

Нагадаємо, що Орбан не збирається запроваджувати санкції проти Росії, як це робить увесь цивілізований світ. Таке рішення політик пояснює "важкими наслідками" для Угорщини.

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