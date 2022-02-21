ЕС обнародовал санкции для 5 человек, которые причастны к выборам Госдумы в оккупированном Крыму

Евросоюз принял решение ввести санкции против 5 человек, которые были причастны к проведению выборов в Госдуму России в оккупированном Крыму. Сейчас имена этих лиц неизвестны.

О том, что решение уже есть, сообщили в Брюсселе 21 февраля. Говорят, что все детали будут опубликованы в Официальном журнале ЕС.

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Имена подсанкционных лиц пока неизвестны

Имена тех лиц, которые попали под санкции, пока неизвестны.

Рада приняла сегодня ограничительные меры в рамках существующих санкций в отношении еще пяти человек за активную поддержку действий и проведение политики, которая подрывает или угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины,

– сказано в сообщении.

В Евросовете констатировали, что санкции приняты в отношении лиц, являющихся депутатами Государственной Думы России. Они были избраны в законодательный орган именно от оккупированного полуострова, а также города Севастополя. В списке также – председатель и заместитель председателя Севастопольской избирательной комиссии.

В ЕС в очередной раз подчеркнули, что не признают незаконную аннексию Крыма и города Севастополя Россией и продолжают осуждать нарушение Россией международного права.

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