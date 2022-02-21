ЕС обнародовал санкции для 5 человек, которые причастны к выборам Госдумы в оккупированном Крыму
Источник:Интерфакс-Украина
Евросоюз принял решение ввести санкции против 5 человек, которые были причастны к проведению выборов в Госдуму России в оккупированном Крыму. Сейчас имена этих лиц неизвестны.
О том, что решение уже есть, сообщили в Брюсселе 21 февраля. Говорят, что все детали будут опубликованы в Официальном журнале ЕС.
Ранее СБУ зафиксировала масштабные фальсификации на выборах в российскую Госдуму
Имена подсанкционных лиц пока неизвестны
Имена тех лиц, которые попали под санкции, пока неизвестны.
Рада приняла сегодня ограничительные меры в рамках существующих санкций в отношении еще пяти человек за активную поддержку действий и проведение политики, которая подрывает или угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины,
– сказано в сообщении.
В Евросовете констатировали, что санкции приняты в отношении лиц, являющихся депутатами Государственной Думы России. Они были избраны в законодательный орган именно от оккупированного полуострова, а также города Севастополя. В списке также – председатель и заместитель председателя Севастопольской избирательной комиссии.Обратите внимание! В ЕС в очередной раз подчеркнули, что не признают незаконную аннексию Крыма и города Севастополя Россией и продолжают осуждать нарушение Россией международного права.
Читайте также Рада не признала выборы в Госдуму из-за "голосования" на оккупированных территориях
Что известно о санкциях ЕС из-за оккупации Россией части Украины
Санкции ЕС относительно территориальной целостности Украины теперь распространяются против 193 человек и 48 организаций. Активы указанных лиц и организаций подлежат замораживанию, а также на этих лиц распространяется запрет на поездки.