Об этом 25 августа сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время совместного брифинга с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо.

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"Сегодня мы скоординировали свои действия относительно неформальной встречи министров иностранных дел Европейского Союза, которая состоится на следующей неделе. Мы обсудим санкционное давление на россию и общую европейскую политику поддержки Украины в военной и финансовой сфере", – сказал Кулеба.

Пресс-конференция министров иностранных дел Украины и Италии в Киеве: смотрите видео

От действий оккупантов страдает не только Украина

Кулеба подчеркнул, что россия представляет угрозу для всей Европы. Она шантажирует и вызывает конфликты.

Те, кто считает, что путину нужна только Украина, глубоко ошибаются. Я хочу, чтобы люди в Италии и других европейских странах понимали – путин атаковал всех нас. Он атакует Украину ракетами и танками, но так же атакует Италию искусственно созданными ценами на энергоносители, инфляцией и пропагандой,

– подчеркнул министр.

Новые санкции против оккупантов

В ходе саммита Крымской платформы премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что готовит новые санкции для россии. Их уже ввели против 1 750 человек и организаций.

"Еще 62 человека и одно предприятие оборонного сектора, участвующее в войне против Украины, попадают под ограничения", – отметил Трюдо.

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