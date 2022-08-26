Про це 25 серпня сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час спільного брифінгу з очільником МЗС Італії Луїджі Ді Майо.

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"Сьогодні ми скоординували свої дії щодо неформальної зустрічі міністрів закордонних справ Європейського Союзу, яка відбудеться наступного тижня. Ми обговоримо санкційний тиск на росію і загальну європейську політику підтримки України у військовій та фінансовій сфері", – сказав Кулеба.

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Від дій окупантів потерпає не лише Україна

Кулеба наголосив, що росія становить загрозу для всієї Європи. Вона шантажує та спричиняє конфлікти.

Ті, хто думає, що путіну потрібна лише Україна, глибоко помиляються. Я хочу, щоб люди в Італії та в інших європейських країнах розуміли – путін атакував усіх нас. Він атакує Україну ракетами й танками, але так само атакує Італію штучно створеними цінами на енергоносії, інфляцією та пропагандою,

– наголосив міністр.

Нові санкції проти загарбників

Під час саміту Кримської платформи прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив, що готує нові санкції для росії. Їх вже запровадили проти 1750 людей та організацій.

"Ще 62 особи й одне підприємство оборонного сектору, що бере участь у війні проти України, потрапляють під обмеження", – зазначив Трюдо.

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