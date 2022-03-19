В ЕС обсуждают использование активов подсанкционных миллиардеров для восстановления Украины
Источник:Bloomberg
Чиновники Евросоюза обсуждают возможность использования активов российских миллиардеров, попавших под санкции, для финансирования усилий по восстановлению после войны.
Идея находится на очень ранней стадии, и решение еще не одобрено. Об этом сообщил Эрик Мамер – спикер главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен.
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В настоящее время активы только заморожены. Президент пока не просила исследовать возможность,
– сказал он.
По словам пресс-секретаря главы ЕК, любое решение о том, как обращаться с активами, в конечном счете должны одобряться государствами-членами.
Санкции против миллиардеров России
После вторжения России в Украину ЕС ввел санкции против десятков российских олигархов, включая некоторых из самых богатых миллиардеров. Ограничения теперь позволяют замораживать активы.
Европейский Союз объявил 17 марта, что создает рабочую группу "Замораживать и конфисковать" для обмена информацией между государствами-членами с целью лучшего выполнения мер.