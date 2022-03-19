В ЕС обсуждают использование активов подсанкционных миллиардеров для восстановления Украины

Чиновники Евросоюза обсуждают возможность использования активов российских миллиардеров, попавших под санкции, для финансирования усилий по восстановлению после войны.

Идея находится на очень ранней стадии, и решение еще не одобрено. Об этом сообщил Эрик Мамер – спикер главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен.

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В настоящее время активы только заморожены. Президент пока не просила исследовать возможность,

– сказал он.

По словам пресс-секретаря главы ЕК, любое решение о том, как обращаться с активами, в конечном счете должны одобряться государствами-членами.

Санкции против миллиардеров России

После вторжения России в Украину ЕС ввел санкции против десятков российских олигархов, включая некоторых из самых богатых миллиардеров. Ограничения теперь позволяют замораживать активы.

Европейский Союз объявил 17 марта, что создает рабочую группу "Замораживать и конфисковать" для обмена информацией между государствами-членами с целью лучшего выполнения мер.